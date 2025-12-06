Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não debatemos adversário, debatemos nosso governo', diz presidente do PT

'Não debatemos adversário, debatemos nosso governo', diz presidente do PT

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do PT, Edinho Silva, disse que o partido "não debate adversário", mas sim o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração, dada após questionamento sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, foi após reunião do Diretório Nacional do PT, em Brasília.

"Nós não debatemos adversário, debatemos nosso governo", disse Edinho ao ser questionado pela imprensa.

A reunião deste sábado (6) foi a última do ano do PT. No encontro, foram debatidos a realização de um ato nacional anual em memória aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, medidas de enfrentamento à violência contra a mulher e outros fatores da conjuntura nacional e internacional.

Outro ponto debatido foi a defesa da criação do Ministério da Segurança Pública. Atualmente, a função é ocupada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Edinho disse que "é consenso" no PT a defesa da criação da pasta.

"É consenso no partido a importância da criação do Ministério da Segurança Pública. É posição do partido, não significa que é posição do governo. (No documento do PT) vai estar a criação (do ministério)", declarou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

PT

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar