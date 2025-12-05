Elmano confirma manutenção da portaria que regula intervalos de jogos no Castelão

Em vigor desde fevereiro deste ano, a medida adotada para preservar o gramado da Arena, mas já precisou ser suspensa por duas ocasiões para que Ceará e Fortaleza atuassem pela Série A. A situação mais recente ocorreu no último fim de semana de novembro, quando Vovô e Tricolor receberam Atlético-MG e Cruzeiro pelo Brasileirão, em dias consecutivos.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , na manhã desta sexta-feira, 5, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), falou sobre os jogos que a Arena Castelão receberá no próximo ano e afirmou que pretende manter a portaria nº 66 da Secretaria do Esporte (Sesporte) — que determina um intervalo mínimo de 66 horas entre partidas no Gigante da Boa Vista.

Para Elmano, as exceções foram justificadas, uma vez que os clubes lutam para permanecer na elite do futebol brasileiro. Ele contou ainda que, na última suspensão, recebeu um pedido de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, que buscava garantir que o Tricolor pudesse jogar no Castelão no dia seguinte ao compromisso do Ceará.

“Quanto às suspensões, acho que fomos prudentes em admitir as exceções. Quando fui consultado sobre o jogo do Fortaleza, que era no dia seguinte ao do Ceará, sabia que o que estava em jogo era a vida dos nossos times na primeira divisão. Então era muito importante que o Ceará e o Fortaleza jogassem no Castelão”, disse o petista.

“Claro que teve dano ao gramado, mas sabemos o que significa para os nossos times e para o nosso povo estar na Série A, então a decisão de flexibilizar a portaria foi prudente. O Marcelo Paz me ligou preocupado com a situação e, no mesmo dia, liberamos a portaria”, concluiu o governador.