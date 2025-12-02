Lula no Ceará: agenda tem eventos em Fortaleza e Horizonte; veja

Na próxima quarta-feira, 3, presidente deve participar da entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil e outras atividades e acompanhar a produção de veículos no Polo Automotivo

Pela manhã, Lula estará em Fortaleza para a entrega das Carteiras Nacionais Docente do Brasil (CNDB) e de equipamentos do Programa Mais Professores, política que garante valorização, formação e benefícios para profissionais da educação — incluindo Vale-Computador, Bolsa Mais Professores e acesso ampliado a atividades culturais e de lazer.

Aconteceu na tarde da última segunda-feira, 1°, no Palácio do Planalto, em Brasília, reunião para ajustar os últimos detalhes da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará. O petista virá ao Estado na próxima quarta-feira, 3, e participará de eventos em Fortaleza e em Horizonte, na Região Metropolitana da Capital.

De acordo com previsão divulgada pelo líder de Lula na Câmara, o deputado federal cearense José Guimarães (PT), a ainda previsão de anúncio de investimento para o Datacenter do Ceará; e assinatura do convênio da 3ª fase das obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Estado.

No turno da tarde, o presidente vai para Horizonte, onde participará da inauguração do Polo Automotivo do Ceará, que segue um modelo inédito no país por ser multimarcas. O investimento inicial do empreendimento, que será gerido pela Comexport e pela Planta Automotiva do Ceará (PACE), foi de cerca de R$ 400 milhões de reais.

Inicialmente havia previsão de que Lula cumprisse agenda em Redenção, no campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Entretanto, a passagem de Lula pelo município deixou a previsão de agenda oficial, que se manteve apenas na Capital e em Horizonte.

