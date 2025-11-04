Saidinha: mitos e verdades sobre a saída temporária de presos

O benefício da saidinha só se aplica a detentos condenados que estão no regime semiaberto / Crédito: Jaqueline Noceti/Secom

As chamadas “saídas temporárias”, popularmente conhecidas como “saidinha", são um instrumento previsto na Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) que permite que pessoas presas no regime semiaberto deixem o estabelecimento prisional por um período determinado. O tema, porém, gera um dos debates mais intensos em segurança pública e política penal no Brasil, envolvendo mitos, dados reais e propostas de restrição.

Em muitos estados, o número permitido é de até cinco saídas por ano, cada uma com duração de até sete dias. Saidinha: mitos comuns sobre Mito: todo preso tem direito automático à saidinha.

Verdade: apenas quem está em regime semiaberto e atende aos critérios legais pode requerer.



todo preso tem direito automático à saidinha. apenas quem está em regime semiaberto e atende aos critérios legais pode requerer. Mito: a medida equivale a perdão ou folga da pena.

Verdade: o preso continua obrigado a retornar ao estabelecimento no prazo. Caso não o faça, é considerado foragido.



a medida equivale a perdão ou folga da pena. o preso continua obrigado a retornar ao estabelecimento no prazo. Caso não o faça, é considerado foragido. Mito: a maioria dos beneficiados não volta.

Verdade: relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que mais de 90% retornam conforme previsto.



a maioria dos beneficiados não volta. relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que mais de 90% retornam conforme previsto. Mito: a medida estimula crimes em feriados.

Verdade: até o momento, não há evidências estatísticas de aumento direto da criminalidade vinculado à saída temporária. Leia mais Moraes cita condenação e risco de fuga e mantém Braga Netto preso Sobre o assunto Moraes cita condenação e risco de fuga e mantém Braga Netto preso Saidinha: verdades e contexto Por outro lado, é fato que a medida gera resistência popular intensa. Segundo pesquisa nacional da Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o Instituto MDA Pesquisa, divulgada em junho de 2024, 77,4% dos brasileiros afirmaram ser contra a saída temporária de presos.

A opinião pública frequentemente associa o benefício à impunidade, mesmo que a maioria dos beneficiados seja de baixa periculosidade e o índice de retorno seja alto. Também é verdade que o benefício passou por restrições recentes: em abril de 2024, o Congresso Nacional aprovou mudanças na legislação federal que proibiram a saída temporária de presos condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça. A nova lei foi sancionada após os parlamentares derrubarem o veto presidencial ao projeto. Em alguns estados, há ainda o uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento.