Congresso impõe derrota a Lula e volta a proibir 'saidinha' de presos para visitar família

Em dia de derrotas para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso Nacional derrubou veto do presidente e retornou com a proibição à saída temporária dos presos, a chamada "saidinha", durante feriados e datas comemorativas. Com a derrubada de votos, a proibição ocorrerá até para a visita à família.

