Saiba quais livros Bolsonaro pode ler para reduzir a pena

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses em regime fechado pela trama golpista e está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília / Crédito: Evaristo Sá/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá reduzir a sua pena na prisão a partir da leitura de obras pré-determinadas. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses em regime fechado pela trama golpista e está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Desde a última terça-feira, 25, ele e outros cinco réus condenados iniciaram o cumprimento das penas após o processo transitar em julgado. De acordo com as regras, para cada obra lida, há a redução da pena em quatro dias. Para isso, é necessário que o ex-presidente, assim como os outros réus do núcleo crucial, recebam o aval do ministro Alexandre de Moraes. O limite é de doze livros por ano, ou seja, no máximo 48 dias de redução da pena por leitura a cada 12 meses.