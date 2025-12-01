Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba quais livros Bolsonaro pode ler para reduzir a pena

"Crime e Castigo" e "Democracia": os livros que Bolsonaro pode ler para reduzir a pena; veja lista

Lista tem diversas obras e cada leitura reduz a pena em quatro dias, com o limite de doze livros por ano. Condenados do núcleo crucial precisam do aval do ministro Alexandre de Moraes para ter o benefício validado
Autor Taynara Lima
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá reduzir a sua pena na prisão a partir da leitura de obras pré-determinadas. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses em regime fechado pela trama golpista e está detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Desde a última terça-feira, 25, ele e outros cinco réus condenados iniciaram o cumprimento das penas após o processo transitar em julgado

De acordo com as regras, para cada obra lida, há a redução da pena em quatro dias. Para isso, é necessário que o ex-presidente, assim como os outros réus do núcleo crucial, recebam o aval do ministro Alexandre de Moraes. O limite é de doze livros por ano, ou seja, no máximo 48 dias de redução da pena por leitura a cada 12 meses.

De acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a participação no projeto é voluntária e os detentos contam com o prazo máximo de 30 dias para ler a obra, e, após isso, devem elaborar um resumo crítico, avaliado para a confirmação da leitura.

Entre as obras que integram a lista oficial, estão alguns livros que discutem temáticas sobre: ditadura, democracia, racismo e questões de gênero. Entre as obras estão livros como: “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva; “K: Relato de uma Busca”, de Bernardo Kucinski; “Democracia”, de Philip Bunting; “Canção para ninar menino grande”, de Conceição Evaristo e “Pequeno Manual Antirracista”, de Djamilla Ribeiro.

Em setembro, por exemplo, Moraes homologou a remição da pena do ex-deputado Daniel Silveira em 113 dias por atividades de estudo, trabalho e leitura. O ex-parlamentar foi condenado em 2022 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão por ameaça ao Estado Democrático de Direito e incitar a violência contra ministros do Supremo. 

Veja alguns livros que integram a lista oficial:

  • Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada — Carolina Maria de Jesus
  • A Hora da Estrela — Clarice Lispector
  • Capitães da Areia — Jorge Amado
  • Triste Fim de Policarpo Quaresma — Lima Barreto
  • A Revolução dos Bichos — George Orwell
  • A Metamorfose — Franz Kafka
  • Hamlet — William Shakespeare
  • O Príncipe — Nicolau Maquiavel
  • O Processo — Franz Kafka
  • Crime e Castigo — Fiódor Dostoiévski
  • Guerra e Paz — Liev Tolstói
  • Vidas Secas — Graciliano Ramos
  • O Santo e a Porca — Ariano Suassuna
  • Globalização: As Consequências Humanas — Zygmunt Bauman
  • Malala: A Menina Que Queria Ir para a Escola — Adriana Carranca
  • O Diário de Anne Frank (quadrinhos) — Anne Frank
  • A Bolsa Amarela — Lygia Bojunga
  • Feliz Ano Velho — Marcelo Rubens Paiva
  • Meu Pé de Laranja Lima — José M. de Vasconcelos
  • A Outra Face: História de Uma Menina Afegã — Débora Ellis
  • Memórias do Cárcere — Graciliano Ramos
  • O Tempo e o Vento — Erico Verissimo
  • Dias Perfeitos — Raphael Montes
  • 1984 — George Orwell
  • O Apanhador no Campo de Centeio — J. D. Salinger
  • O Estrangeiro — Albert Camus
  • A Cor Púrpura — Alice Walker
  • Presos que menstruam — Nana Queiroz
  • Um Defeito de Cor — Ana Maria Gonçalves
  • O Conto da Aia — Margaret Atwood
  • A Guerra Não Tem Rosto de Mulher — Svetlana Aleksiévitch
  • Persépolis — Marjane Satrapi
  • K: Relato de uma Busca — B. Kucinski
  • Diário de Fernando: nos cárceres da ditadura militar brasileira — Frei Betto
  • A autobiografia de Martin Luther King — Martin Luther King
  • Ainda Estou Aqui Marcelo — Rubens Paiva
  • Democracia — Philip Bunting
  • De Onde Eles Vêm? — Jeferson Tenório
  • Kopenawa (Davi Kopenawa) — Orlando Nilha
  • Pequeno Manual Antirracista — Djamilla Ribeiro
  • Você não é invisível — Lázaro Ramos
  • Tudo é Rio — Carla Madeira
  • Uma História Feita por Mãos Negras — Beatriz Nascimento

Tags

jair bolsonaro alexandre de moraes STF

