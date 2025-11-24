STF vota por manter Bolsonaro preso após 'tentativa de fuga'

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta segunda-feira (24) manter preso o ex-presidente Jair Bolsonaro, transferido para a prisão no sábado após danificar a tornozeleira eletrônica que monitorava sua prisão domiciliar. A confirmação da prisão de Bolsonaro será oficializada às 20h00, quando terminar a sessão do Supremo em que o caso está sendo deliberado.

Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva depois de perder as eleições presidenciais de 2022. O líder da direita, de 70 anos, cumpria prisão domiciliar preventiva desde agosto em sua casa em Brasília, à espera de esgotar os recursos contra a sentença apresentados por sua defesa. O prazo para apelar termina nesta segunda-feira. Bolsonaro "violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico", argumentou nesta segunda-feira o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, que ordenou a transferência do ex-presidente para a prisão, segundo um documento divulgado durante a sessão virtual extraordinária. Os outros três ministro da Primeira turma do STF ratificaram a decisão de Moraes.

O ministro relator reiterou nesta segunda-feira que sua decisão respondeu aos "gravíssimos indícios da eventual tentativa de fuga", segundo ele, programada para a tarde de sábado durante uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (RJ-PL), filho do ex-presidente, em frente à sua residência. Moraes lembrou ainda que a embaixada dos Estados Unidos fica perto do bairro e que Bolsonaro é aliado político do presidente Donald Trump. Na madrugada de sábado, o sistema de vigilância penitenciária detectou danos na tornozeleira.