Plano Diretor: psolistas dizem que Evandro 'se opôs' a movimentos

Evandro Leitão (PT) prefeito de Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

O deputado estadual Renato Roseno e os vereadores de Fortaleza Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar, todos integrantes do Psol, publicaram uma carta endereçada ao prefeito da Capital, Evandro Leitão (PT), criticando a condução e a aprovação do Plano Diretor da Cidade. Eles tomaram ciência da sanção da medida após a publicação do texto. Na carta, os parlamentares lembram que apoiaram Evandro no segundo turno das eleições de 2024, contra André Fernandes (PL), e que apesar de terem contribuído para a vitória do petista não fizeram exigências, mas solicitaram abertura aos movimentos sociais e para agendas ambientais. O grupo do Psol diz ter sido derrotado com a aprovação do Plano Diretor.