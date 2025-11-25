Deputado da base de Elmano critica prisão de Bolsonaro e STF

Deputado federal Luiz Gastão compõe a base do governador Elmano de Freitas no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

O deputado federal cearense Luiz Gastão (PSD), integrante da base do governador Elmano de Freitas (PT), criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora não defenda as atitudes do ex-presidente, Gastão considerou a medida precipitada, mesmo reconhecendo que Bolsonaro errou ao tentar violar a tornozeleira eletrônica. O parlamentar voltou a defender a necessidade de pacificação na política nacional. Após a prisão, Gastão já havia manifestado solidariedade a Bolsonaro e classificado a decisão como “injusta”.

O parlamentar cearense lembrou o caso do também ex-presidente Fernando Collor de Mello, que cumpre prisão domiciliar. “Color, por exemplo, foi condenado e está cumprido na prisão domiciliar. Eu acho que você não pode usar dois pesos e duas medidas. Acho que você tem que ter uma tranquilidade com relação a isso, até por conta de uma questão humanitária”, argumentou. Liberdade de manifestação Segundo Gastão, a prisão não deve impedir manifestações, como a vigília convocada por Flávio Bolsonaro (PL). Ele disse não ser eleitor do ex-presidente, mas defendeu a liberdade de opinião e de reunião. “Não vou questionar a questão da elegibilidade, não sou eleitor do Bolsonaro, mas eu acho que na política você tem que ter clareza com relação a essas questões", defendeu.

E continuou: "A democracia, acima de tudo, ela deve preservar a liberdade de opinião e manifestação. […] Então você presumir que uma vigília poderia ser um momento para uma fuga, eu acho que nós estamos extrapolando demais essas questões”. Tornozeleira violada Gastão reconheceu que Bolsonaro errou ao tentar violar a tornozeleira, mas discordou da interpretação de que haveria intenção de fuga. “Com relação à violação da tornozeleira, eu acho que é um fato. (…) Agora, acho que isso também não seria para fugir, porque se ele quisesse fugir, era só cortar o lacre da tornozeleira e deixar ela fixa de qualquer jeito. (…) Acho que toda ação, ela corresponde a uma reação. E acho que talvez isso tenha sido a reação, mas acho que não há necessidade”, explicou.