CCJ aprova projeto que permite trocar vice até véspera da eleição

O PL 3634/24 altera a lei das eleições e está sob a relatoria da deputada Bia kicis (PL-DF), que recomendou a aprovação do texto na comissão. “A medida assegura clareza normativa e evita judicializações desnecessárias , contribuindo para o aperfeiçoamento da legislação eleitoral”, afirmou a deputada na leitura do parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, 13, o Projeto de Lei que prevê a substituição de candidatos a vice em eleições majoritárias e também de suplentes nas disputas pelo Senado Federal .

A proposta é de autoria do deputado Gabriel Nunes (PSD-BA), que afirmou que a ideia é corrigir um “vazio legal” sobre a questão. O deputado disse que a legislação eleitoral não é clara sobre renúncias após o prazo legal (20 dias antes do pleito), o que segundo ele prejudica a chapa.



Ele citou um caso em Tanquinho, na Bahia, em 2024, quando a renúncia de um candidato a vice, um dia após o prazo, afetou a candidatura do cabeça de chapa.

Ainda na avaliação de Nunes, a brecha na legislação permite renúncias consideradas fraudulentas, com o objetivo de desestabilizar o processo eleitoral. Com a aprovação do texto na comissão, a proposta agora segue para votação no plenário da Câmara, e caso seja aprovada segue o rito indo para apreciação no Senado Federal.

