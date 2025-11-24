Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CCJ aprova "CEP Rural" para facilitar localização no campo

Segundo o projeto de lei, a proposta ajudaria no livre fluxo de pessoas e mercadorias; além de facilitar compras online
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 19, projeto de lei (PL) que prevê a criação de um código de identificação e georreferenciamento para localização de propriedades rurais, o chamado "CEP rural".

O projeto, de autoria do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), pode alterar os serviços postais da população residente nas zonas rurais no interior do País. A iniciativa parte da constatação de que a falta de mapeamento adequado das áreas rurais dificulta logística, mobilidade, prestação de serviços e acesso a direitos básicos (como entregas e emergências).

O relator da proposta foi o deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que deu parecer favorável para a aprovação da pauta na comissão. Caso aprovado e sancionado, o projeto aponta que a nova legislação deve entrar em vigor em até 90 dias.

Projeto argumenta que o CEP Rural:

  • permite o livre fluxo de pessoas e mercadorias;
  • facilita compras online;
  • melhora segurança, saúde e atendimento a emergências;
  • garante maior integração entre campo e cidade.

Cooperação

O texto afirma que a implementação do "CEP Rural" exige a criação de uma arquitetura de cooperação entre os entes federativos. Isso significa um arranjo institucional no qual cada nível de governo teria responsabilidades complementares.

Ainda segundo o PL, a integração deve acontecer principalmente entre estados e municípios, por serem os entes com competência direta da identificação e cadastro de propriedades rurais, por serem responsáveis pelo mapeamento das vias de acesso às residências e os agentes aplicadores de leis locais.

No âmbito federal, a União entraria com o papel de oferecer a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar o CEP Rural, garantindo a integração dos dados territoriais fornecidos por estados e municípios, com o projeto mencionando a possibilidade de parceria com o Serpro, responsável por desenvolver sistemas de automação e plataformas digitais seguras.

Caberia ao governo federal padronizar georreferenciamento, centralizar bancos de dados e articular o sistema postal nacional, assegurando que cada propriedade receba código único funcional.

A finalidade dessa cooperação, segundo o projeto, é permitir que a identificação georreferenciada das propriedades rurais seja operacionalizada de forma padronizada e integrada em todo o País. Dessa forma, o código funcionaria como um endereçamento oficial, ampliando a logística, o acesso a serviços e a inclusão digital das populações que vivem no campo.

Próximos passos

O texto também já foi aprovado pelas comissões de: Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto, que tramita em caráter conclusivo, deve seguir para o Senado, a menos que haja pedido para que haja votação no Plenário da Câmara.

Com Agência Câmara de Notícias

 

