CCJ aprova "CEP Rural" para facilitar localização no campo

Câmara dos Deputados / Crédito: Lula Marques/AGPT

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 19, projeto de lei (PL) que prevê a criação de um código de identificação e georreferenciamento para localização de propriedades rurais, o chamado "CEP rural". O projeto, de autoria do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES), pode alterar os serviços postais da população residente nas zonas rurais no interior do País. A iniciativa parte da constatação de que a falta de mapeamento adequado das áreas rurais dificulta logística, mobilidade, prestação de serviços e acesso a direitos básicos (como entregas e emergências).

O relator da proposta foi o deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que deu parecer favorável para a aprovação da pauta na comissão. Caso aprovado e sancionado, o projeto aponta que a nova legislação deve entrar em vigor em até 90 dias.

Projeto argumenta que o CEP Rural:

permite o livre fluxo de pessoas e mercadorias;

facilita compras online;

melhora segurança, saúde e atendimento a emergências;

garante maior integração entre campo e cidade. Cooperação O texto afirma que a implementação do "CEP Rural" exige a criação de uma arquitetura de cooperação entre os entes federativos. Isso significa um arranjo institucional no qual cada nível de governo teria responsabilidades complementares.

Ainda segundo o PL, a integração deve acontecer principalmente entre estados e municípios, por serem os entes com competência direta da identificação e cadastro de propriedades rurais, por serem responsáveis pelo mapeamento das vias de acesso às residências e os agentes aplicadores de leis locais.



No âmbito federal, a União entraria com o papel de oferecer a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar o CEP Rural, garantindo a integração dos dados territoriais fornecidos por estados e municípios, com o projeto mencionando a possibilidade de parceria com o Serpro, responsável por desenvolver sistemas de automação e plataformas digitais seguras. Caberia ao governo federal padronizar georreferenciamento, centralizar bancos de dados e articular o sistema postal nacional, assegurando que cada propriedade receba código único funcional.

A finalidade dessa cooperação, segundo o projeto, é permitir que a identificação georreferenciada das propriedades rurais seja operacionalizada de forma padronizada e integrada em todo o País. Dessa forma, o código funcionaria como um endereçamento oficial, ampliando a logística, o acesso a serviços e a inclusão digital das populações que vivem no campo.