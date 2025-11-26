Hugo Motta informa que não irá à cerimônia de sanção da isenção do IR no Planalto

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou na manhã desta quarta-feira, 26, por meio de sua assessoria de imprensa, que não comparecerá ao Palácio do Planalto para a cerimônia de sanção do projeto que concede isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil. A solenidade está marcada para as 10h30. De acordo com informe da assessoria, Motta alegou que cumpre "agenda interna". Na sua rede social na plataforma X, o presidente da Câmara celebrou o projeto, que teve como relator o seu antecessor no cargo, o deputado Arthur Lira (PP-AL). "Hoje a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil se torna lei. Uma vitória histórica para milhões de brasileiros", escreveu o deputado.

Motta continuou: "Quando o projeto chegou na Câmara dos Deputados, rapidamente determinei a criação de uma comissão para análise. A matéria saiu ainda melhor, ampliando a redução da alíquota para quem recebe até R$ 7.350. A aprovação na Casa foi unânime." O parlamentar acrescentou: "Este é o resultado da união dos Poderes em favor do Brasil. Com respeito às atribuições legislativas, diálogo e equilíbrio, o país avança." A recusa de Motta a comparecer à cerimônia ocorre num momento de crise na relação entre o governo e o Congresso Nacional. No caso da Câmara, a tensão ficou elevada durante a tramitação do "PL Antifacção". Defendida por Motta, a proposta foi chamada de "lambança legislativa" pela ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.