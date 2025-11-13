CCJ aprova emissão de identidade funcional de vereador

Deputado Lafayette de Andrada, relator / Crédito: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei na última terça-feira, 11, que garante a emissão de um documento funcional para vereadores. O projeto inclui a Associação Brasileira de Câmaras Municipais (Abracan) como parceira autorizada a expedir a identidade. Um documento funcional comprova o vínculo e a atividade profissional de alguém em alguma instituição, seja ela pública ou privada. Um exemplo é a carteira do professor, que garante a ele seus benefícios após a comprovação do exercício da profissão. O projeto, então, assegura a emissão de documento com finalidade similar para os vereadores a partir de uma associação municipal.