CCJ aprova emissão de identidade funcional de vereador

CCJ da Câmara aprova permissão para associação emitir identidade funcional de vereadorÉ aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um projeto de lei que permite a emissão de um documento de vereadores
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei na última terça-feira, 11, que garante a emissão de um documento funcional para vereadores. O projeto inclui a Associação Brasileira de Câmaras Municipais (Abracan) como parceira autorizada a expedir a identidade.
Um documento funcional comprova o vínculo e a atividade profissional de alguém em alguma instituição, seja ela pública ou privada. Um exemplo é a carteira do professor, que garante a ele seus benefícios após a comprovação do exercício da profissão. O projeto, então, assegura a emissão de documento com finalidade similar para os vereadores a partir de uma associação municipal.
O projeto foi apresentado em 2019 pelo deputado Domingos Sávio (PL-MG). O texto original modifica a Lei 13.862/19, que "dispõe sobre a carteira de identidade funcional dos membros do Poder Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” A proposta de Sávio inclui a Abracam como entidade parceira para emissão desse documento para os vereadores.
O texto aprovado pela CCJ é do relator deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG). A matéria, que já contava com a parceria da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) para a emissão, agora inclui a Abracam.
“Por esquecimento, deixou-se de incluir a Abracam como entidade representativa das câmaras municipais. Em vez de alterar dispositivo existente, é mais apropriado novo artigo tocante especificamente às câmaras municipais”, explicou Lafayette.
O projeto tramita em caráter conclusivo, o que significa que a proposta deverá seguir para o Senado, salvo se houver recurso para análise no Plenário da Câmara. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado em ambas as casas legislativas.