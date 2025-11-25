Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Defesa de Bolsonaro não apresenta novo recurso no STF

Prazo para isso acontecer era até as 23h59 da última segunda-feira, 24; No último sábado, 22, Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes
Agência Brasil
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não apresentou nenhum novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo para isso acontecer era até as 23h59 dessa segunda-feira (24). O pedido de embargos de declaração seria um último recurso de defesa para questionar a decisão do tribunal em relação à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Pela jurisprudência do Supremo e decisões anteriores do próprio Moraes, os segundos embargos de declaração podem ser considerados “meramente protelatórios”, ou seja, mesmo sem chance de serem atendidos foram protocolados somente para adiar a ordem de cumprimento da pena.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.

No último sábado, 22, Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, após tentar violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda e também porque o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-mandatário, convocou uma vigília em frente à casa de seu pai.

Tags

stf Bolsonaro

