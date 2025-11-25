Defesa de Bolsonaro não apresenta novo recurso no STF

Prazo para isso acontecer era até as 23h59 da última segunda-feira, 24; No último sábado, 22, Bolsonaro foi detido pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não apresentou nenhum novo recurso no Supremo Tribunal Federal (STF). O prazo para isso acontecer era até as 23h59 dessa segunda-feira (24). O pedido de embargos de declaração seria um último recurso de defesa para questionar a decisão do tribunal em relação à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Pela jurisprudência do Supremo e decisões anteriores do próprio Moraes, os segundos embargos de declaração podem ser considerados “meramente protelatórios”, ou seja, mesmo sem chance de serem atendidos foram protocolados somente para adiar a ordem de cumprimento da pena.