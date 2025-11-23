Lula defende combate ao extremismo e defesa da democracia em cúpula com Modi e Ramaphosa

Lula discursou durante a 6ª Cúpula de Líderes do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS), evento à margem da Cúpula de Líderes do G20 em Johanesburgo, em que se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste domingo, 23, reavivar a coordenação trilateral com Índia e África do Sul. Segundo o presidente brasileiro, há confiança entre os três países "para discutir o combate ao extremismo e a defesa da democracia".

"Eu acredito que se o IBAS insistir em duplicar as agendas do BRICS, seguiremos à sua sombra. A condição de grandes emergentes do Sul Global e de grandes democracias confere ao IBAS identidade e aptidões próprias", defendeu Lula, em discurso divulgado à imprensa pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

O brasileiro defendeu que os líderes "das três grandes democracias e economias do Sul Global" se reúnam "com periodicidade em alto nível", e que a coordenação entre os três países "se reflita de forma permanente na ONU, no G20 e no BRICS".

"Índia, Brasil e África do Sul têm a vocação de conciliar os valores de soberania e autonomia com a busca por desenvolvimento e com a defesa da democracia e dos direitos humanos. Essa capacidade, que está em falta no mundo de hoje, é a marca do IBAS e nossa maior contribuição para a ordem internacional. Compartilhamos muitas causas e temos muito a dizer para o mundo. Defender a agenda multilateral de saúde e o debate sobre acesso a medicamentos, vacinas e insumos é uma trilha que o IBAS deve explorar. Entre nós três é possível dialogar abertamente sobre direitos humanos, equidade de gênero e direitos sexuais e reprodutivos. Há confiança para discutir o combate ao extremismo e a defesa da democracia", declarou Lula, em discurso.