Mourão critica custódia de Bolsonaro na PF e afirma que ex-presidente 'não é ameaça'

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou neste sábado, 22, a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para as dependências da Polícia Federal (PF). Em publicação na rede social X, o parlamentar, que foi vice-presidente de Bolsonaro, classificou a medida como uma demonstração de "arbítrio". Mourão afirmou que o ex-presidente "não constitui uma ameaça a ordem pública". Segundo o senador, a decisão de transferir Bolsonaro para a custódia da autoridade policial indica que a "perseguição não tem fim".

'Prender Bolsonaro é ataque direto à democracia; vamos resistir' Mais cedo, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco (PL-RS), também reagiu à prisão preventiva de Bolsonaro neste sábado, 22, afirmando que a colocação do ex-presidente em regime fechado é "injusta" e "desumana". "Se algo acontecer ao presidente sob a custódia do Estado, essa responsabilidade será direta, objetiva e inesquecível", afirmou. Zucco sustentou que Bolsonaro "jamais cometeu crime algum e sempre se colocou à disposição das autoridades". Avaliou que a prisão preventiva de Bolsonaro é "um ataque direto à democracia" e anunciou que a oposição vai "resistir". "Não ficaremos calados", afirmou. Prisão preventiva do ex-presidente