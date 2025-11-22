Bolsonaro: Moraes pede sessão virtual para referendar prisão

￼PRIMEIRA Turma julgou denúncia da PGR sobre os núcleos suspeitos de arquitetar plano golpista / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes convocou a Primeira Turma do STF para sessão virtual extraordinária na próxima segunda-feira, 24, para referendar a decisão que levou à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, a pedido da Polícia Federal, e levado para a Superintendência da PF, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.