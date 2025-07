Bolsonaro posa com tornozeleira ao lado de André Fernandes: 'Estou contigo até o fim'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) posando para foto mostrando a tornozeleira eletrônica ao lado do deputado federal André Fernandes (PL-CE) / Crédito: Reprodução / Instagram André Fernandes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) posou para foto mostrando a tornozeleira eletrônica. A publicação foi feita pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE) nesta segunda segunda-feira, 21, ao som de "Que País É Este" da banda Legião Urbana. "A maior injustiça da história do Brasil! Prenderam um homem honesto, enquanto um criminoso governa o país. Estou contigo até o fim, meu presidente", escreveu o parlamentar.