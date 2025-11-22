Prisão de Bolsonaro: lembre casos de presidentes presos no Brasil

Veja quem já passou por prisão ou confinamento e entenda os motivos de cada caso. / Crédito: Wikimedia Commons/Ricardo Stuckert/Marcelo Camargo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A prisão preventiva realizada neste sábado, 22, de Jair Bolsonaro não é a primeira de um ex-presidente brasileiro. Desde a República Velha até a redemocratização, nove ocupantes ou ex-ocupantes do Planalto enfrentaram decisões judiciais ou ações militares que os levaram ao cárcere.

A seguir, relembre cada caso e os contextos que marcaram esses episódios na história política do País. Presidentes brasileiros que já foram presos Jair Bolsonaro O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é a quarta pessoa a ocupar a chefia do Executivo federal presa desde a redemocratização. Crédito: Marcos Corrêa/PR O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o quarto presidente a ser preso desde a redemocratização. Em setembro, a primeira turma do STF considerou Bolsonaro culpado de ter agido para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após perder para o adversário as eleições de outubro de 2022.

Em maio, o STF autorizou que ele cumprisse a pena em regime domiciliar, após a defesa comprovar doenças graves, como Parkinson, apneia do sono severa e transtorno afetivo bipolar. O benefício foi concedido por razões humanitárias. Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um esquema envolvendo a BR Distribuidora. Michel Temer Presidente da República entre 2016 e 2018, Temer foi preso preventivamente em março de 2019. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Michel Temer foi preso preventivamente em março de 2019, já no governo Bolsonaro, durante a Operação Descontaminação, um desdobramento da Lava Jato. A operação investigava corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e cartel ligados à construção da usina nuclear Angra 3. A delação de José Antunes Sobrinho, da Engevix, apontou que Temer teria ciência do repasse de R$ 1,1 milhão em propina por meio do coronel Lima. O ex-presidente ficou quatro noites na sede da Polícia Federal até ser solto por decisão do desembargador Antonio Ivan Athié. Ainda em 2019, Temer voltou à prisão após o TRF-2 derrubar um habeas corpus, mas ganhou novamente liberdade dias depois, por decisão unânime da Sexta Turma do STJ, mediante medidas cautelares.