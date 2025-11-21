Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: EUA elimina tarifas de 40% em produtos brasileiros

Itens como carne bovina, café, açaí e cacau foram eliminados do tarifaço dos EUA imposto desde junho deste ano. Na semana passada, as tarifas ja haviam sido reduzidas em 10% sobre a importação
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 21, repercute a eliminação das tarifas de 40% sobre produtos alimentícios brasileiros, como carne bovina e café pelo governo dos Estados Unidos, anunciada nesta quinta-feira, 20. O presidente norte-americano já havia reduzido as tarifas básicas sobre 200 produtos brasileiros em 10%, na semana passada. 

O documento divulgado pelos EUA garante que as reduções são válidas para produtos que entraram no país a partir de 13 de novembro.Os alimentos listados no documento divulgado pela Casa Branca incluem: frutas e nozes, produtos de cacau, café, chá, especiariais, vegetais, raízes e carne de gado. Além de alimentos processados, fertilizantes, minérios e petróleo. 

O presidente Lula comemorou a retirada das tarifas e disse que "está feliz porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros", disse em evento da indústria automotiva em São Paulo.

Washington e Brasília negociavam há várias semanas para pôr fim à sua disputa comercial, depois que uma reunião entre Trump e Lula em outubro, na Malásia, permitiu o degelo das relações bilaterais.

As negociações se intensificaram nos últimos dias com encontros entre os titulares da diplomacia de ambos os países, o americano Marco Rubio e o brasileiro Mauro Vieira, no dia 12 no Canadá e no dia 13 em Washington.

*com informações da AFP

