AO VIVO: EUA elimina tarifas de 40% em produtos brasileiros

Tarifas de 40% são reduzidas sobre produtos brasileiros / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 21, repercute a eliminação das tarifas de 40% sobre produtos alimentícios brasileiros, como carne bovina e café pelo governo dos Estados Unidos, anunciada nesta quinta-feira, 20. O presidente norte-americano já havia reduzido as tarifas básicas sobre 200 produtos brasileiros em 10%, na semana passada. O documento divulgado pelos EUA garante que as reduções são válidas para produtos que entraram no país a partir de 13 de novembro.Os alimentos listados no documento divulgado pela Casa Branca incluem: frutas e nozes, produtos de cacau, café, chá, especiariais, vegetais, raízes e carne de gado. Além de alimentos processados, fertilizantes, minérios e petróleo.

*com informações da AFP