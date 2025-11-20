Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA elimina tarifas elevadas sobre diversos produtos agrícolas do Brasil

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (20) que eliminará as altas tarifas impostas a vários produtos agrícolas provenientes do Brasil, entre eles a carne bovina, o café e os tomates, uma decisão que foi aplaudida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Essa mudança acontece no momento em que o presidente Donald Trump está sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos.

A última ordem de Trump amplia sua medida da semana passada para reduzir as tarifas "recíprocas" — impostos para abordar práticas comerciais que considera desleais — a diversas importações agrícolas.

Em abril, Trump havia imposto tarifas "recíprocas" de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos exportados aos Estados Unidos em nome da redução do déficit comercial do país e do apoio à produção local.

As tarifas americanas sobre muitos produtos brasileiros aumentaram consideravelmente no início de agosto, na medida em que Trump intensificava a pressão contra o julgamento por golpismo de seu aliado de extrema direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o mandatário americano, o julgamento de Bolsonaro era uma "caça às bruxas", uma afirmação rechaçada por Lula.

Então, Trump impôs uma tarifa adicional de 40% a muitos produtos brasileiros, embora houvesse uma ampla lista de isenções que abrangiam itens como o suco de laranja.

Não obstante, a tarifa afetou produtos importantes como o café, a carne bovina e o açúcar.

O decreto publicado pela Casa Branca nesta quinta estipula que "certos produtos agrícolas não estarão sujeitos à tarifa 'ad valorem' adicional imposta".

Segundo o texto, as autoridades consideraram que, "entre outras considerações relevantes, foram conseguidos avanços iniciais nas negociações com o governo do Brasil".

- 'Eu tô feliz', diz Lula -

As novas isenções da tarifa de 40% serão aplicadas retroativamente a 13 de novembro.

O presidente Lula comemorou a notícia nesta quinta.

"Hoje eu tô feliz porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros", disse Lula durante um evento da indústria automotiva em São Paulo.

No fim de semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin já havia estimado que a redução de tarifas anunciada no dia 14 por Washington sobre produtos como o café iam "na direção correta", mas que esperava mais reduções em suas conversas com os Estados Unidos.

Washington e Brasília negociavam há várias semanas para pôr fim à sua disputa comercial, depois que uma reunião entre Trump e Lula em outubro, na Malásia, permitiu o degelo das relações bilaterais. 

As negociações se intensificaram nos últimos dias com encontros entre os titulares da diplomacia de ambos os países, o americano Marco Rubio e o brasileiro Mauro Vieira, no dia 12 no Canadá e no dia 13 em Washington.

Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. Em setembro, foi condenado por seus esforços para impedir que o líder de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o poder após sua vitória no pleito.

Este mês, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram o recurso de Bolsonaro contra sua condenação a 27 anos de prisão pela tentativa fracassada de golpe de Estado.

