Saiba como Ceará se beneficia de recuo de tarifas de 40% dos EUA

Exportação de coco será beneficiada com redução de tarifas / Crédito: FERNANDA BARROS

A redução da taxa de 40% pelos Estados Unidos sobre 249 produtos agrícolas brasileiro deve beneficiar as exportações cearenses. Dentre os itens que o Estado vende ao país americano está o coco, a castanha de caju e frutas como a manga. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A ordem executiva zera as tarifas impostas em julho ao Brasil e que entraram em vigor no dia 6 de agosto. No último dia 15, o governo americano havia removido tarifa de 10%. Confira aqui o comunicado da Casa Branca O presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, comemorou a decisão. Ele diz que, de modo geral, caíram as tarifas de produtos que são muito importantes para as exportações cearenses, que é a castanha de caju e frutas. "Nós exportamos muito pra lá, mais coco, água de coco também é muito importante"

Na avaliação de João Mário de França, professor da Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará (UFC) e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV/IBRE), do ponto de vista da economia nacional essa redução das tarifas é extremamente positiva porque já vinha ocorrendo uma queda significativa das exportações brasileiras para o mercado americano nos produtos que sofriam essa taxação extra. "Na comparação de outubro de 2025 com outubro de 2024, a grande maioria dos estados tiveram redução significativa dos valores monetários exportados. Com esse alívio, que também foi motivado por pressões internas de produtores e consumidores do mercado americano, nossos produtos voltam a ser competitivos naquele mercado." No Ceará, ele avalia que o impacto é mais limitado, com efeitos mais notórios para itens como suco de frutas ou produto hortícola; castanha de caju e ceras vegetais.