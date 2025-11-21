Destaques da noite: Lula diz que retirada de sobretaxa dos EUA foi passo na direção certa

São Paulo, 21/11/2025 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados: 22:45 - LULA: RETIRADA DE SOBRETAXA FOI PASSO NA DIREÇÃO CERTA, MAS PRECISAMOS AVANÇAR AINDA MAIS

Por Pepita Ortega Brasília, 20/11/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta quinta-feira, 20, a retirada, pelo governo dos Estados Unidos, da sobretaxa de 40% aplicada a alguns produtos brasileiros, como uma "vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso". Segundo Lula, a decisão foi um "passo na direção certa", mas é preciso "avançar ainda mais". "O diálogo franco que mantive com o presidente Trump e a atuação de nossas equipes de negociação, formada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad e Mauro Vieira pelo lado brasileiro, possibilitaram avanços importantes", anotou. 22:46 - FPA/PEDRO LUPION CELEBRA FIM DE TARIFAS AMERICANAS PARA CARNE, CAFÉ E FRUTAS DO BRASIL

São Paulo, 20/11/2025 - O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) e deputado federal, Pedro Lupion (PP-PR), afirmou que a retirada das tarifas americanas remanescentes sobre frutas, café e carnes brasileiras representa uma "vitória importante" para a competitividade do agronegócio. A declaração foi feita em publicação no Instagram, na qual o parlamentar comentou a decisão dos Estados Unidos de eliminar as cobranças sobre esses produtos. 01:30 - JAPÃO APROVA PACOTE DE ESTÍMULO EQUIVALENTE A US$ 135 BI PARA AJUDAR FAMÍLIAS E ECONOMIA

Tóquio, 21/11/2025 - O gabinete do Japão aprovou um pacote de estímulo de 21,3 trilhões de ienes (cerca de US$ 135 bilhões) para ajudar as famílias a enfrentar o aumento do custo de vida e impulsionar o crescimento econômico, lançando o primeiro grande movimento fiscal sob a nova primeira-ministra, Sanae Takaichi. Ponto central do pacote, descrito como "responsável e proativo", é o apoio a famílias sob pressão financeira - tema prioritário para o eleitorado. Entre as medidas imediatas estão subsídios a energia e um repasse em dinheiro de 20.000 ienes por criança, além de ações de médio prazo, como elevação do limite de isenção no imposto de renda e extinção de uma taxa provisória sobre a gasolina. 06:47 - BOLSAS DA ÁSIA FECHAM EM BAIXA COM TOMBO DE AÇÕES DE EMPRESAS DE SEMICONDUTORES APÓS NVIDIA Por Patricia Lara*

São Paulo, 21/11/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira, com fortes perdas nas ações de semicondutores diante de temores sobre os múltiplos esticados de ações relacionadas à inteligência artificial e com os investimentos para infraestruturas. Os mercados acompanharam a queda das ações de chips dos EUA na noite anterior. 04:08 - REINO UNIDO: VENDAS NO VAREJO CAEM 1,1% EM OUTUBRO ANTE SETEMBRO; PREVISÃO -0,1% Por Sergio Caldas*