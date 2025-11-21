As reações de bolsonaristas à retirada de tarifas dos EUA a produtos do Brasil

AFP via Getty Images Eduardo Bolsonaro : 'A diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas de hoje' Parlamentares e aliados de Jair Bolsonaro (PL) reagiram ao anúncio da suspensão pelos Estados Unidos das tarifas de 40% sobre alguns produtos agrícolas do Brasil afirmando que a retirada parcial das taxas não é mérito da diplomacia brasileira. Segundo os membros da oposição, a decisão foi baseada apenas em fatores internos.

Quando as tarifas americanas começaram a valer, em 30 de julho, o governo americano anunciou uma lista de exceções, com quase 700 produtos. Mas nesta quinta-feira (20/11), Donald Trump assinou um decreto ampliando essa lista, adicionando dezenas de outros itens, entre eles café, diversos cortes de carne bovina, açaí, tomate, manga, banana e cacau. Após o anúncio, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que a suspensão não deve ser atribuída ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "É preciso ser claro: a diplomacia brasileira não teve qualquer mérito na retirada parcial dessas tarifas de hoje. Assim como beneficiou outros países, a decisão dos EUA decorreu apenas de fatores internos, especialmente a necessidade de conter a inflação americana em setores dependentes de insumos estrangeiros", escreveu no X.

Ele se tornou réu por coação no curso do processo, um crime que ocorre quando alguém tenta intimidar, pressionar ou interferir em investigações, ou ações judiciais, após decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada. Ricardo Stuckert / PR Trump e Lula se encontraram na Malásia em outubro para discutir as tarifas O empresário Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo e neto do ex-ditador João Batista Figueiredo, também foi alvo da denúncia, mas será julgado em outro momento. Em suas redes sociais, Figueiredo também se pronunciou sobre a suspensão das tarifas.

"Trump simplesmente retirou as tarifas de alguns produtos brasileiros (como já tinha feito anteriormente) em busca da redução de preços domésticos — em alguns setores onde os EUA não são competitivos", escreveu o comentarista político. "Aviso aos colegas, que se for para jogar confete na diplomacia de Mauro Vieira, por coerência terão que fazer o mesmo com os MRE de pelo menos uma dúzia de outros países que foram beneficiados pela mesma medida - até antes do Brasil." Figueiredo participou, ao lado de Eduardo Bolsonaro, de uma série de reuniões com autoridades americanas. Segundo as denúncias, eles teriam usado esses encontros para tentar interferir no andamento do processo contra Jair Bolsonaro.