Quem é Merz, chanceler que se disse contente ao deixar o Brasil

Friedrich Merz, chanceler da Alemanha / Crédito: INA FASSBENDER/AFP

Perfil Conservador, de 69 anos de idade, Merz é presidente da União Democrata-Cristã (CDU), - de direita -, mesmo partido da ex-primeira-ministra Angela Merkell. Ele também era líder da bancada parlamentar da CDU/CSU no Bundestag (Parlamento alemão), antes de assumir o atual cargo.

Ao assumir como chanceler, Merz tornou-se o chefe do governo alemão mais velho desde Konrad Adenauer (1949-1963). Até então, o premier não havia ocupado posições similares no executivas: não foi ministro, governador, ou prefeito. Ele foi de parlamentar líder da CDU, para o cargo de chefe de governo. Nascido em 1955 em Brilon, Merz além de politico é advogado, exercendo função de eurodeputado (1989-1994), ano que se tornou parlamentar no Bundestag onde atuou de 1994 a 2009. Após uma pausa na politica para atuar ao setor privado, Merz voltou a ocupar uma vaga no parlamento em 2021, sendo eleito líder do partido no ano seguinte.