'Deveria ter ido num boteco', diz Lula sobre críticas de chanceler alemão a Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (18), em tom de brincadeira, que Friedrich Merz "deveria ter ido num boteco" no Pará, depois das críticas do chanceler alemão a Belém, sede da COP30, que provocaram indignação no país. Com clima quente e úmido, a capital paraense tem 1,4 milhão de habitantes, metade dos quais vive em favelas.

A polêmica começou quando a imprensa brasileira reproduziu as declarações de Merz na última terça-feira, quando voltou para a Alemanha após participar da cúpula de líderes, em 6 e 7 de novembro, antes da conferência climática da ONU. Durante um congresso comercial em Berlim, Merz elogiou a beleza da Alemanha e disse que toda a sua comitiva tinha ficado feliz em sair de Belém. "Perguntei a alguns jornalistas que me acompanharam no Brasil na semana passada, 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão", disse Merz. "Todos ficaram felizes por termos voltado para a Alemanha daquele lugar", acrescentou.

Em tom jocoso, o presidente Lula (PT) tomou nota da queixa de Merz. "Ele, na verdade, deveria ter ido num boteco no Pará (...), deveria ter dançado no Pará (...), deveria ter provado a culinária do Pará", disse Lula durante um ato em Ximboá, no Tocantins. "Porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará", acrescentou.

- "Discurso preconceituoso" - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi mais duro ao denunciar o "discurso preconceituoso" de Merz. "Curioso ver quem ajudou a aquecer o planeta estranhar o calor da Amazônia", postou Barbalho na segunda-feira na rede X.

O governador pediu, ainda, "menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas". Durante a cúpula, Merz prometeu que a Alemanha fará um "aporte significativo" à iniciativa brasileira na COP30 de criar um fundo de investimentos para proteger as florestas tropicais, embora não tenha mencionado um valor. Consultado pela AFP, um porta-voz de Merz disse que o chanceler alemão "tem um grande respeito de que uma conferência de tal magnitude seja realizada em Belém".