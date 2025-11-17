Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chanceler compara Alemanha ao Brasil e diz ter ficado feliz ao ir embora de Belém
Agência BBC

Friedrich Merz disse que Alemanha é um dos países 'mais bonitos do mundo' e nenhum jornalista queria ficar em Belém
Tipo Notícia

Chanceler alemão segurando um microfone com o punho fechado e levantado. Atrás dele tem uma bandeira da Alemanha
AFP via Getty Images
Merz disse que Alemanha um dos países 'mais bonitos do mundo' e nenhum jornalista queria ficar em Belém

O chanceler alemão, Friedrich Merz, comparou de forma depreciativa o Brasil com a Alemanha durante um discurso realizado no Congresso Alemão do Comércio no dia 13 de novembro.

Merz disse que seu país era um dos "mais bonitos do mundo" e que todos os jornalistas alemães que estiveram na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, ficaram felizes de ir embora da cidade.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos."

O discurso foi transcrito e disponibilizado pelo governo alemão e publicado no site e no canal do YouTube do Congresso Alemão do Comércio, organizado pela Handelsverband Deutschland (HDE), a principal federação do varejo na Alemanha.

Segundo a Deutsche Welle (DW), emissora internacional pública da Alemanha, na ocasião, Merz pedia aos presentes para valorizarem o ambiente comercial próspero e livre da Alemanha.

O chanceler alemão esteve na Cúpula dos Líderes em Belém, onde participou de um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele anunciou a participação da Alemanha no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

"Vamos contribuir com quantia considerável", disse Merz, durante entrevista coletiva. O valor, contudo, não foi confirmado.

O fundo é uma das apostas do governo brasileiro em relação ao financiamento de ações para o combate às mudanças climáticas.

O lançamento oficial do fundo foi feito na última semana e a expectativa do governo é de que ele possa, no longo prazo, arrecadar até US$ 125 bilhões.

