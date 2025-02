Merz enfrenta a árdua missão de formar o governo na Alemanha

"O mundo exterior não está esperando por nós", declarou Merz, que alertou sobre o perigo da paralisação em Berlim, no momento em que o presidente dos Estados Unidos abala a ordem internacional, a economia alemã enfrenta a recessão e a sociedade está dividida.

O vencedor das eleições legislativas na Alemanha, o conservador Friedrich Merz, prometeu nesta segunda-feira (24) que iniciará a árdua tarefa de formar um novo governo de coalizão, que os europeus aguardam ansiosamente para lidar com Donald Trump e a Rússia.

O líder dos conservadores alemães insistiu que a Ucrânia "deve fazer parte das negociações de paz", depois que Trump iniciou conversações diretas com o presidente russo Vladimir Putin, sem a participação de Kiev ou dos países europeus.

O bloco de partidos conservadores CDU/CSU venceu com mais de 28% dos votos, superando a Alternativa para a Alemanha (AfD), legenda de extrema direita e anti-imigração, que alcançou um recorde de mais de 20%.

Após a vitória nas eleições de domingo, Merz advertiu que uma Europa unida deve reforçar sua própria defesa e não ter "ilusões com o que virá dos Estados Unidos".

"A Europa continua firmemente ao lado da Ucrânia", declarou, enquanto vários líderes europeus se reuniam em Kiev no dia em que a invasão russa completa três anos.

Em terceiro e quarto lugares ficaram os social-democratas (SPD), do atual chefe de Governo Olaf Scholz, e os Verdes.

Merz também precisará estabelecer uma comunicação com Trump, que chamou a vitória conservadora de "grande dia para a Alemanha".

O SPD participará das negociações sem Scholz, que assumiu a responsabilidade por uma "derrota amarga", com apenas 16% dos votos.

"As pessoas na Alemanha se cansaram da agenda sem senso comum, especialmente em energia e imigração", declarou Trump.

Para poder governar, Merz será obrigado a negociar as políticas e as 'linhas vermelhas' do partido para elaborar uma plataforma para uma futura aliança.

"São condições iniciais difíceis para um novo governo alemão, que enfrenta uma tarefa hercúlea na política interna e externa", comentou a professora Cornelia Woll, da 'Hertie School' de Berlim.