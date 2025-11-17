Prefeito de Belém chama de 'arrogante e preconceituosa' declaração de premiê alemão sobre a capital paraense

Getty Images 'A fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade', defendeu Normando O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), classificou como "infeliz, arrogante e preconceituosa" a declaração do chanceler alemão (cargo equivalente ao de primeiro-ministro), Friedrich Merz, sobre a capital paraense. Normando disse que a declaração de Merz vai de encontro ao que os visitantes de Belém têm achado da cidade.

"A fala dele não representa o que a maioria da população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade. Por onde a gente anda, [tem] muita gente encantada com Belém, com as suas belezas naturais, com a sua gastronomia e com a sua história", defendeu o prefeito em suas redes sociais nesta segunda-feira (17/11). "A Amazônia, embaixador, caso o senhor não saiba, ajudou o mundo inteiro a respirar. Agora, é hora de vocês conhecerem a realidade do povo da floresta e terem empatia de ajudar o povo da floresta a se desenvolver com equilíbrio e sustentabilidade." "Enquanto você vem com a sua arrogância, nós paraenses, belenenses, amazônidas, nós vamos oferecer o que existe de melhor em nós, que é o nosso calor humano, o nosso acolhimento e o nosso amor." Em 13 de novembro, Friedrich Merz disse que a Alemanha é um dos "mais bonitos do mundo" e que todos os jornalistas alemães que estiveram na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, ficaram felizes de ir embora da cidade.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos." O chanceler alemão esteve na Cúpula dos Líderes em Belém, onde participou de um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele anunciou a participação da Alemanha no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

"Vamos contribuir com quantia considerável", disse Merz, durante entrevista coletiva. O valor, contudo, não foi confirmado. O fundo é uma das apostas do governo brasileiro em relação ao financiamento de ações para o combate às mudanças climáticas.