Federação entre União Brasil e Progressistas gera dilema no Ceará

Enquanto Roberto Cláudio irá se juntar à oposição pelo União Brasil, Zezinho e AJ Albuquerque não escondem o desejo de permanecer na base petista / Crédito: Fernanda Barros/O POVO / Reprodução: Redes sociais

União Brasil (UB) e Progressistas (PP) se uniram na federação União Progressista, formando juntos a maior bancada do Congresso Nacional. Apesar da força política, a aliança nasceu cercada de divergências nacionais e locais. Em Brasília, há pressão pelo desembarque imediato de filiados do governo Lula (PT), enquanto uma parte defende a manutenção de cargos e espaços. No Ceará, a disputa se repete, com filiados divididos entre a oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) e a permanência na base aliada. No plano nacional, a orientação majoritária é de saída do governo Lula, com pressão para que dirigentes e aliados deixem cargos ocupados na gestão petista. A determinação, porém, encontra resistência no Ceará, onde líderes dos partidos que compõem a federação ocupam espaços estratégicos.