Plano Diretor: Comissão da Câmara vai começar a analisar emendas

￼VEREADORES vão analisar as emendas apresentadas / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deverá fazer a leitura do relatório do Plano Diretor nesta terça-feira, 18, encerrando assim o prazo para a apresentação das emendas, que voltará em seguida do trâmite a discutir as proposições e alterações enviadas pelos vereadores. A data inicial para o fim do envio de emendas era da última quinta-feira, 13, e o presidente da CMFor, Leo Couto (PSB) anunciou a prorrogação para esta semana para análise do texto que prevê revisão no Plano Diretor. Foram apresentadas mais de 200 emendas pelos parlamentares. Algumas têm pedidos de retirada que ainda serão analisados.