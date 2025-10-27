"Questões centrais foram aperfeiçoadas", diz Artur Bruno sobre texto do Plano Diretor

Abertura da Conferência do Plano Diretor, realizada no Centro de Eventos de Fortaleza, na última sexta-feira, 24 / Crédito: FERNANDA BARROS

O texto final do Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza será enviado à Câmara Municipal ainda nesta semana. Documento prevê um aumento de 38% nas áreas verdes (macrozonas ambiental) e 18% especificamente nas Zonas de Preservação Ambiental (ZPA). Na proposta, as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) passam de 45 para 87. O presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno, comentou sobre o texto em entrevista à rádio O POVO CBN, na tarde dessa segunda-feira, 27.

“Tivemos sábado até a noite com comissões, eram seis grupos, seis comissões discutindo temas diversificados. Foram elaboradas as emendas ao texto base. Nós temos uma minuta com 621 artigos, com vários anexos, trazendo as ações mais estratégicas. Durante o domingo, nós analisamos 176 emendas, com 173 aprovadas. Isso é importante porque houve uma tentativa de consenso”, disse Artur Bruno. O evento reuniu 596 pessoas delegadas, dos quais 312 eram representantes da sociedade civil, 260 do poder público municipal e 24 pessoas delegadas do Núcleo Gestor. Outros 60 estavam na conferência como observadores. Os delegadas tiveram direito a voz e voto, enquanto os observadores puderam se manifestar uma única vez nos grupos temáticos, sem direito a voto.