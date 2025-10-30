Relator diz que Plano Diretor será conforme o melhor para cidade

￼NA imagem, os 46 hectares desmatados da Floresta do Aeroporto / Crédito: AURÉLIO ALVES

Os vereadores da Comissão Especial do Plano Diretor apresentarão as emendas sugerindo alterações no texto enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) até o dia 12 de novembro. Bruno Mesquita (PSD), relator da mensagem, afirmou que irá analisar cada proposta com critério técnico. Em conversa com a imprensa, o parlamentar, que também é líder da gestão Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), declarou ter montado uma equipe técnica juntamente com o presidente da Casa, Leo Couto (PSB), para analisar os mais de 600 artigos do Plano Diretor.

"Eu montei uma parte técnica, eu e o presidente Leo, com quatro pessoas. Um técnico indicado por mim, que é o Dr. Antônio José, e o indicado pelo Leo, que é o Dr. Cristiano, e a gente vai analisar a parte técnica. Eu não vou analisar proposta de acordo com o vereador, vai ser de acordo com o que for melhor para a cidade de Fortaleza. Vão ter que ser feito ajustes em várias questões, mas a gente vai fazer numa lógica e numa transparência", afirmou. Prosseguiu: "Já conversei com cerca de 60% a 70% dos vereadores. Vamos mostrar um calendário para todos terem acesso. Lá pelo dia 12 nós vamos aceitar as emendas e vamos analisar emenda por emenda". Leia mais "Questões centrais foram aperfeiçoadas", diz Artur Bruno sobre texto do Plano Diretor

Minuta do Plano Diretor é discutida e enfrenta embates ambientais Bruno Mesquita informou que ainda está estudando o Plano Diretor, mas irá receber todos os movimentos sociais para escutar as demandas. Ele disse não ter sofrido nenhum tipo de imposição por parte da Prefeitura de Fortaleza para manter pontos ou fazer alterações. A CMFor realizará audiência pública sobre o tema na próxima segunda-feira, 3, a partir das 9 horas.

O vereador afirmou que assumir a relatoria é um desafio de vida e que tem pregado a harmonia, não só entre parlamentares, mas também entre diferentes esferas como campos populares e construtoras. Ele destacou que Fortaleza precisa crescer e se desenvolver sem deixar de cuidar da área ambiental, um dos principais pontos conflitantes. "É um desafio não só do parlamento, mas de vida. Eu tenho defendido a palavra harmonia como a palavra que vai retratar. Eu acho que a harmonia tem que prevalecer no Plano Diretor. A gente não pode impedir a cidade de crescer. A cidade tem que crescer. Mas a gente também tem que ter o cuidado e o zelo de manter o meio ambiente, é importante para as nossas gerações futuras", completou.

A disputa em torno do Plano Diretor envolve principalmente a questão ambiental e interesses econômicos em relação à construção, além de áreas para moradia social. No domingo passado, 26, a Conferência da Cidade aprovou o texto a ser enviado à Câmara. Em reviravolta, foi aprovada a criação de Zona de Preservação Ambiental (ZPA) em toda a região da chamada Floresta do Aeroporto, no entorno do aeroporto Pinto Martins. O local foi desmatado pela empresa Aerotrópolis, para a instalação de centro de logística. A intervenção na área é alvo de questionamento ambiental e a licença foi suspensa.