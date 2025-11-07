O que pensam os membros da comissão do Plano Diretor de Fortaleza

Presidente Leo Couto define grupo técnico para auxiliar vereadores em análise do Plano Diretor / Crédito: Mateus Dantas/CMFor

Enquanto o texto do novo Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza entra em fase decisiva, vereadores que integram a comissão especial responsável pela análise do projeto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) começam a se posicionar sobre os principais pontos da proposta. A reportagem ouviu os integrantes do colegiado para entender como cada um avalia o documento, suas possíveis alterações e os avanços e desafios que o plano representa para a Cidade.

O parlamentar explicou que as propostas de emendas que chegarem serão debatidas e analisadas, sendo votadas pela aprovação, ou não, na comissão. "Sendo rejeitada na comissão, não vem a plenário. Aprovado em comissão, ela sobe para o plenário, para também ser referendada", informou. Relator do projeto e líder do governo Evandro (PT), Bruno Mesquita explicou que é necessário ter muito cuidado com uma matéria desse porte. "Temos que ler, interpretar, ver a legislação. Não sou só eu, é toda a minha assessoria. Tenho muito esse cuidado. São seis eixos, mais de 600 artigos, cento e poucas emendas que vieram da conferência (da cidade). Estamos, aos poucos, se debruçando, vendo o que é melhor, esperando as emendas também chegarem para começar a análise do projeto", argumentou.

Ele admitiu à reportagem que há pressões externas relacionadas a alguns pontos mais sensíveis do projeto, mas minimizou o efeito disso no trabalho. "Costumo dizer que, na minha vida, eu sempre nasci com pressão, então isso não me atinge. O meu entendimento, o meu bem querer, é querer o melhor pra cidade de Fortaleza. Claro que, para isso, nós vamos ter que agradar uns e desagradar outros em vários aspectos. Mas o que eu quero é que o povo de Fortaleza saiba que o Plano Diretor está cuidando da cidade", concluiu. O que pensam os membros da comissão O POVO procurou todos os membros da comissão especial que avalia o Plano Diretor, na tentativa de saber como pensam os vereadores sobre o projeto de lei.

Benigno Júnior (Republicanos) O presidente da comissão especial destaca os pilares do plano como sustentabilidade, justiça social e crescimento econômico, mencionando como avanços a preservação do patrimônio cultural e o uso sustentável das áreas da cidade. "Quantas famílias hoje vivem daquela área ali? Foi uma operação urbana consorciada do uso sustentável daquela área, que ali quando você passava você via só uns terrenos, com muito lixo, muito mato alto e hoje é um uso sustentável, um determinado parque urbano. Então eu sou nessa filosofia, do uso sustentável determinado da cidade pra gente ampliar as oportunidades". Bruno Mesquita (PSD) O relator identifica o aumento de áreas verdes urbanas como o maior avanço do projeto, mas não vê retrocessos significativos, apenas pontos a melhorar, como ajustes em zoneamento para equilibrar crescimento econômico e meio ambiente. "Temos que ter esse equilíbrio do meio ambiente também, mas com equilíbrio econômico para que a cidade possa crescer", argumenta.