Epstein citou Lula e chamou Bolsonaro de 'o cara' em e-mails

Lula e Bolsonaro / Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil e FCO FONTENELE

Em uma série de e-mails divulgados na última quarta-feira, 12, o financista norte-americano Jeffrey Epstein mencionou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), antecessor do petista na Presidência. Os arquivos foram divulgados pelo Congresso dos Estados Unidos e estão ligados a uma investigação sobre esquema de abuso sexual que Epstein comandou no início dos anos 2000.

A mulher de Chomsky, Valéria, negou a alegação e disse que durante a visita os aparelhos celulares foram deixados na recepção. Além disso, destacou ter ocorrido revista por pare dos agentes da Polícia Federal (PF). Ela chamou a alegação de "infundada e mentirosa"; as informações são da CNN. O Planalto também negou a ligação citada. Mensagem de setembro de 2018 Crédito: Reprodução/Congresso dos EUA Epstein: “Chomsky me ligou com o Lula. Da prisão. Que mundo”.

“Chomsky me ligou com o Lula. Da prisão. Que mundo”. Interlocutor: “Diga a ele que o meu cara vai ganhar no primeiro turno”.

“Diga a ele que o meu cara vai ganhar no primeiro turno”. Epstein: “Durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, foi divulgada uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a militância da organização”.

“Durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, foi divulgada uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a militância da organização”. Epstein: “Bolsonaro é o cara”. O interlocutor repete a mesma expressão após a última mensagem. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República negou o relato e afirmou que a ligação telefônica "nunca aconteceu".

LEIA TAMBÉM | Quem foi Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores e qual a relação dele com Trump? Bolsonaro havia sido citado antes Mensagens de agosto de 2018 mostram que Bolsonaro já era mencionado por Epstein. "Re Bolsonaro/ se você está confiante em uma vitória, seria bom para a imagem que você fosse visto lá", disse Epstein. O interlocutor responde que poderia estar no Brasil no sábado seguinte. "Maravilhoso. Mais capítulos para o seu livro", disse o financista. "Miro acha mais seguro ir para o Brasil depois do segundo turno", complementou.



Conversas de 2019 citaram Lula e Bolsonaro Em fevereiro de 2019, outra troca de mensagens envolve novamente Lula e Bolsonaro. O diálogo começa com um remetente, cujo nome também foi mantido em sigilo, pedindo que Epstein ajudasse a viabilizar um encontro com Chomsky. "Sim, ele gostaria disso. A esposa dele é brasileira, então vá com calma em relação ao Bolsonaro. Eles são amigos do Lula. Mas ele é uma figura icônica, e você não deveria perder a chance de falar sobre história e política. Eu vou colocar vocês em contato por e-mail, assim podem se coordenar diretamente", responde o financista. Mensagem de 2019 cita novamente Lula e Bolsonaro Crédito: Reprodução/Congresso dos EUA