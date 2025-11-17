Concursos no Ceará: Marinha, TCU e outros 15 editais

O POVO mapeou oportunidades e as remunerações de concursos públicos e seleções para atuar nas esferas municipal, estadual ou nacional

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) divulgou o novo processo seletivo, oferecendo oportunidades para profissionais voltados para a área de Eletrotécnica, por meio da publicação do edital n.º 07/2025, no Diário Oficial da União (DOU).

Os concurseiros no Ceará têm motivos de sobra para seguir firme nos estudos. São, pelo menos, 17 editais abertos de concurso público para atuar nas esferas municipal, estadual ou nacional.

Destaque também para as 184 vagas do concurso da Caixa Econômica Federal. Além de editais em universidades públicas, prefeituras cearenses, Câmara Municipal e Aeronáutica.

A remuneração pode chegar a até R$ 26.159,01 .É ocaso do cargo de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União.

O regimento busca contratar novos técnicos em manutenção para atuação nas unidades da Rede Sarah distribuídas entre diversas regiões do país, inclusive Fortaleza. A carga horária semanal será de 44 horas e o salário, após o treinamento, será de R$ 6.148,89

Câmara de Pacatuba | 76 vagas | Inscrições de 12 de novembro a 5 de janeiro de 2026

Universidade Federal do Ceará (UFC) | 82 vagas | Inscrições de 1 a 15 de dezembro de 2025

Prefeitura de Icapuí | 120 vagas e cadastro de reserva | Inscrições até 24 de novembro

Prefeitura de Maranguape | 373 vagas e 5.040 cadastros de reserva | Inscrições até 17 de novembro

Prefeitura de Fortaleza Estágio | Cadastro de reserva | Inscrições até 31 de dezembro de 2025

Prefeitura de Poranga | 7 vagas + cadastro de reserva | Inscrições até 24 de novembro

Caixa Econômica Federal | 184 vagas | Inscrições até 8 de dezembro

Tribunal de Contas da União | 20 vagas | Inscrições até 3 de dezembro

Associação das Pioneiras Sociais (APS) | Inscrições de 24 de novembro e 14 de dezembro de 2025

Câmara Municipal de Independência | 110 vagas | Inscrições até 7 de dezembro

Câmara Municipal de Senador Pompeu | 16 vagas | Inscrições até 19 de novembro

Funai (900 vagas - Contratação Temporária)



A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.



As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

Acre

Amazonas

Amapá

Bahia

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins



Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

Universidade Federal do Cariri (UFCA) (8 vagas)

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com concurso público aberto em dois editais. As oportunidades são para o cargo de professor da carreira do magistério superior.

Confira as vagas disponibilizadas no edital 26/2025:

Campus Crato - Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres (1 vaga)

Campus Juazeiro do Norte - Design Gráfico (1 vaga)

Campus Brejo Santo - Ensino de Matemática (1 vaga)

Campus Juazeiro do Norte - Ética e Filosofia Política (1 vaga)

Campus Juazeiro do Norte - Organização e Tratamento da Informação (2 vagas)

Campus Juazeiro do Norte - Química (1 vaga)

Para concorrer, os pretendentes às vagas devem ter doutorado na área pretendida. A remuneração mensal é de R$ 14.288,85 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.

As inscrições estão disponíveis até as 22 horas do dia 21 de novembro de 2025, no site da instituição. Lá também é possível conferir o edital. A taxa custa R$ 158.

Confira as vagas disponibilizadas no edital 38/2025:



Campus Brejo Santo - professor substituto de Química (1 vaga)

Carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 5.326,60.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 3 de novembro de 2025 até às 22h do dia 14 de novembro de 2025, no site da UFCA. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 133.

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) (15 vagas + cadastro de reserva)

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) está com processo seletivo aberto para contratação de 15 professores substitutos e mais 15 vagas em cadastro de reserva.

A remuneração mensal varia conforme a vaga, de R$ 2.638,32 a R$ 7.538,01, com jornada de trabalho semanal de 40 horas.

As inscrições seguem abertas até 17 de novembro de 2025, no site da Fundação UVA, com taxa custando R$ 180.

Confira as vagas do concurso da UVA:

Ciências Biológicas (Cadastro de Reserva - CR);

Zootecnia (1 vaga + CR);

Agronomia - Ibiapaba (CR);

Engenharia de Pesca - Camocim (CR);

Ciências da Computação (1 vaga);

Engenharia Civil (1 vaga + CR);

Física (CR);

Matemática (2 vagas + CR);

Química (CR);

Ciências Sociais (CR);

Geografia (2 vagas + CR);

História (CR);

Educação Física (1 vaga + CR);

Enfermagem (3 vagas + CR);

Administração - Sobral (1 vaga + CR);

Administração - Ibiapaba (CR);

Direito (1 vaga + CR);

Ciências Contábeis - Camocim (CR);

Ciências Contábeis - Sobral (2 vagas +CR);

Pedagogia - Sobral (CR);

Educação de Surdos e Língua de Sinais (1 vaga + CR);

Pedagogia - Ibiapaba (CR);

Letras - Habilitação em Língua Portuguesa: Teoria Literária (CR);

Letras - Habilitação em Língua Inglesa: Língua Inglesa e Ensino (CR);

Filosofia (CR).

Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE) (6 vagas)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas no processo seletivo para professor em diferentes campis.

No Campus Camocim, a vaga é na área de Letras e subárea de Língua Portuguesa. A carga horária prevista para a função é de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 4.326,60, podendo haver retribuição por titulação de até R$ 3.731,69.

As inscrições vão até o dia 21 de novembro de 2025 no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Confira o edital

No Campus de Crateús, a vaga é de professor substituto na área de Artes.

As inscrições estão disponíveis no site do IFCE até esta segunda-feira, dia 10, com taxa de inscrição prevista de R$ 150.

Confira o edital

No Campus Tauá, a oportunidade é para atuar na área de História, subárea de História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Arte.

A jornada é de 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 4.326,60, acrescida de retribuição por titulação no valor de R$ 324,49 a R$ 3.731,69.

Os interessados poderão se inscrever no período de 6 a 13 de novembro de 2025, pelo site do IFCE

Confira o edital

No Campus Pecém estão abertas inscrições para concurso de professor nas seguintes áreas:

Circuitos Elétricos, Sistemas de Energia Elétrica, Instalações Elétricas e Comandos Elétricos (1 vaga)

Eletrônica Analógica, Digital, de Potência e Sistemas de Controle (2 vagas)

As inscrições vão até o dia 16 de novembro no site do IFCE



Universidade Federal do Ceará/UFC (82 vagas)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com dois editais de concurso abertos para preenchimento de 82 vagas, em diferentes áreas. Remuneração mensal pode chegar a R$ 4.967,04.

Os interessados podem se inscrever no período de 1º a 15 de dezembro de 2025, de forma online no site, com taxas no valor de R$ 120 a R$ 150.

A prova está prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026.

Confira vagas do Edital nº 01/2025:

Técnico de Tecnologia da Informação / Área: Suporte em Sistemas e Redes de Computadores (3 vagas)

Técnico em Agropecuária (1 vaga)

Técnico em Contabilidade (2 vagas)

Técnico em Enfermagem (6 vagas)

Administrador (4 vagas)

Arquiteto e Urbanista (1 vaga)

Arquivista (1 vaga)

Auditor (1 vaga)

Bibliotecário Documentalista (3 vagas)

Contador (1 vaga)

Economista (1 vaga)

Enfermeiro (5 vagas)

Engenheiro Agrônomo (1 vaga)

Estatístico (1 vaga)

Farmacêutico (2 vagas)

Farmacêutico / Bioquímica (2 vagas)

Fisioterapeuta (4 vagas)

Médico / Área: Cardiologia (1 vaga)

Médico / Área: Medicina da Família e Comunidade (1 vaga)

Médico / Área: Medicina do Trabalho (1 vaga)

Médico / Área: Psiquiatria (5 vagas)

Nutricionista / Nutrição em Alimentação Coletiva (2 vagas)

Odontólogo (1 vaga)

Pedagogo (1 vaga)

Produtor Cultural (2 vagas)

Psicólogo / Área: Psicologia Educacional (4 vagas)

Químico (1 vaga)

Técnico em Assuntos Educacionais (3 vagas)

Confira vagas do Edital nº 02/2025:

Técnico de Laboratório / Área: Análises Clínicas (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Biotecnologia (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Biotério (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Eletrotécnica (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Fertilidade de Solos (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Física (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Gestão da Produção (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Mineração (1 vaga)

Técnico de Laboratório / Área: Prótese Dentária (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Química (2 vagas)

Técnico de Laboratório / Área: Resíduos Sólidos (1 vaga)

Tecnólogo / Mecatrônica Industrial (1 vaga)

s públicos que visam contratar profissionais para atuar no cargo de Técnico-Administrativo em Educação.

Câmara de Pacatuba (76 vagas)

A Câmara Municipal de Pacatuba está com edital de concurso público aberto para preenchimento de 76 vagas, sendo 19 imediatas e as demais cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio ou superior.

As inscrições começam no dia 12 de novembro e vão até 5 de janeiro de 2026 no site do Instituto Cearense de Educação Cultura e Ecologia (ICECE), organizadora do certame. Taxa varia entre R$ 80 e R$ 140.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Serviços Gerais – 3 vagas imediatas e 9 para cadastro reserva

Copeiro – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Almoxarife – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Guarda Patrimonial – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Motorista – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Agente Administrativo – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Recepcionista – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Assuntos Legislativos – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Controle Interno – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

A remuneração mensal varia de R$ 1.518 a R$ 3.000, com carga de 40 horas semanais.

Confira aqui o edital

Prefeitura do Eusébio (423 vagas)

A Prefeitura do Eusébio está com inscrições abertas para 423 vagas em diferentes áreas e cargos. A remuneração mensal pode chegar a R$ 5.486,00, com carga de 40 horas semanais.



As inscrições serão realizadas no período de 7 a 26 de novembro de 2025, via internet por meio do site da Consulpam, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00 a R$ 160,00.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Sala de Aula (65 vagas);

Professor de Artes (2 vagas);

Professor de Ciências (2 vagas);

Professor de Educação Física (6 vagas);

Professor de Educação Religiosa (2 vagas);

Professor de Geografia (6 vagas);

Professor de Historia (6 vagas);

Professor de Língua Inglesa (3 vagas);

Professor de Língua Portuguesa (12 vagas);

Professor de Matemática (10 vagas);

Professor Polivalente (300 vagas);

Psicopedagogo (4 vagas);

Educador Social (3 vagas);

Pedagogo (2 vagas)

Para concorrer, os candidatos devem possuir ensino superior incompleto ou completo em licenciatura, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos descritos no edital.

Prefeitura de Fortaleza (Estágio - Cadastro de reserva)

O Programa Jovens Talentos Fortaleza está com cadastro aberto para a formação de banco de talentos do estágio Prefeitura de Fortaleza.

A iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), tem como objetivo selecionar estudantes para futuras oportunidades de estágio na administração pública municipal.

O certame será realizado em parceria com o CIEE. O cadastro é gratuito e contínuo, e a validade do banco de talentos se mantém conforme a conveniência da Prefeitura para o aproveitamento dos estagiários.

As vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva para futuros estágios na Prefeitura. Podem se cadastrar estudantes regularmente matriculados nos níveis médio regular, técnico (em qualquer curso) e superior (também em qualquer curso reconhecido pelo MEC). A idade mínima para participação é de 16 anos completos.

Os estagiários terão carga horária prevista de 4 horas diárias. A título de bolsa-estágio, os valores são de R$ 450 para nível médio, R$ 550 para nível técnico e R$ 750 para nível superior, além de auxílio-transporte proporcional aos dias estagiados, com base na meia passagem de Fortaleza.

As inscrições para o banco de talentos devem ser realizadas pelo site do CIEE, que informou o período de participação de 21 de julho até 31 de dezembro de 2025.

Não há aplicação de provas neste processo seletivo. O programa não prevê etapas classificatórias, e a seleção será feita com base nas entrevistas, de acordo com o surgimento de vagas. A ordem de cadastro não garante prioridade de contratação.

Prefeitura de Maranguape (373 vagas imediatas e 5.040 cadastros de reserva)

A Prefeitura de Maranguape publicou três editais (001, 002 e 003/2025) do novo concurso. Juntos, os regulamentos abrem 373 vagas efetivas e 5.040 cadastros de reserva para futuras convocações.

O edital 001/2025 é exclusivamente voltado para o quadro da educação e tem salário inicial de R$ 4.885,64, com 335 vagas imediatas e 3.620 cadastros para os cargos de Psicopedagogo e Professor (Educação Especial, Pedagogia, Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Espanhol e Educador Instrutor de Libras e Códigos).

O edital 002/2025 é somente para o preenchimento de 10 vagas e 300 cadastros de reserva para o cargo de Guarda Municipal. O salário inicial é de R$ 4.743,75, com jornada de 36 horas semanais.

Já o edital 003/2025 abre 28 vagas efetivas e 1.120 cadastros distribuídos entre os cargos de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS). O salário é de R$ 3.083,89, para 50 horas semanais de trabalho.

As inscrições serão realizadas exclusivamente na página do Instituto Consulpam (001/2025, 002/2025 e 003/2025), até o dia 17 de novembro de 2025. O valor da taxa é de R$ 195,00 (nível superior), R$ 169 (Guarda Municipal) e R$ 135 (ACE e ACS).

Prefeitura de Icapuí (120 vagas + cadastro de reserva)

A Prefeitura de Icapuí está com 120 vagas mais formação de cadastro de reserva em oferta por meio de dois editais de processo seletivo. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível superior.

Todas as ocupações são voltadas ao setor de educação, com remuneração mensal que varia de R$ 1.518 a R$ 5 mil. As jornadas mensais são de 100 a 200 horas.

A banca organizadora é a Fundação Cetrede e as inscrições estão disponíveis até o dia 24 de novembro no site. A taxa varia conforme a vaga, de R$ 125 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis na Prefeitura de Icapuí

Edital Nº 01/2025:

Professor de Educação Básica II Anos Finais, Linguagens e Códigos; Língua Inglesa (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Educação Infantil (10 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Iniciais (10 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Ciências (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Educação Física (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Geografia (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, História (2 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Língua Portuguesa (4 vagas);

Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Matemática (4 vagas).

Professor de Educação Básica II Anos Finais, Linguagens e Códigos; Língua Inglesa (2 vagas); Professor de Educação Básica II Educação Infantil (10 vagas); Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Iniciais (10 vagas); Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Ciências (2 vagas); Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Educação Física (2 vagas); Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Geografia (2 vagas); Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, História (2 vagas); Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Língua Portuguesa (4 vagas); Professor de Educação Básica II Ensino Fundamental, Anos Finais, Matemática (4 vagas). Edital Nº 02/2025:

Diretor de Escola A (2 vagas);

Diretor de Escola B (8 vagas);

Diretor de Escola C (8 vagas);

Diretor de Centro de Educação Infantil (2 vagas);

Coordenador de Centro de Educação Infantil (18 vagas);

Coordenador de Escola (34 vagas).

Prefeitura de Poranga (7 vagas + cadastro de reserva)

A Prefeitura de Poranga está com edital de concurso público aberto com sete vagas e formação de cadastro de reserva, com inscrições até 24 de novembro.

Todas as oportunidades são para o cargo de guarda municipal. Para participar, é necessário possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categorias A e B, além de outros requisitos previstos em edital.

A remuneração mensal é de R$ 1.618, com jornada semanal de 40 horas.

Além de prova objetiva, o certame conta com exames médicos, avaliação psicológica, prova de aptidão física, investigação social e curso de formação.

As inscrições estão disponíveis, de forma online, no site do Instituto Consulpam, com taxa no valor de R$ 140.

Caixa Econômica Federal (184 vagas)

A Caixa Econômica Federal lançou edital para preencher 184 vagas, além de formar cadastro de reserva para candidatos de nível superior. Para o Ceará, o certame traz 24 oportunidades, sendo seis de provimento imediato e 18 para cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 16.495.

A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever no período das 10h do dia 7 de novembro de 2025 até as 23h59 do dia 8 de dezembro de 2025, no site da Fundação Cesgranrio. O valor da taxa de inscrição é de R$ 68.

Confira vagas ofertadas:

Arquiteto (36 vagas)

Engenheiro Civil (103 vagas)

Engenheiro Elétrico (13 vagas)

Engenheiro Mecânico (5 vagas)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (3 vagas)

Médico do Trabalho (24 vagas).



Confira o edital

Tribunal de Contas da União (20 vagas)



O Tribunal de Contas da União inscreve até o dia 3 de dezembro de 2025 para o Concurso Público destinado ao provimento de 20 vagas e à formação de cadastro de reserva. Remuneração é de até R$ 26.159,01.

As oportunidades são para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, com taxa de R$ 120. A solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro de 2025.

Confira edital.

Associação das Pioneiras Sociais

A seleção informa que, durante o treinamento – que terá duração de 4 meses – o candidato fará jus a uma bolsa mensal referente à aprendizagem, no valor de R$ 3.996,78. Os detalhes poderão ser conferidos na íntegra do edital.

As vagas anunciadas contemplam unidades localizadas em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Luís. A seleção seguirá as normas estabelecidas pela legislação aplicável às contratações sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

O prazo de validade do seletivo APS será de dois anos, contados a partir da divulgação dos resultados das provas. Esse período ainda pode ser prorrogado por mais dois anos, dependendo da necessidade institucional e da decisão da Associação das Pioneiras Sociais.

Inscrições



As inscrições poderão ser realizadas pela internet entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro de 2025. Para participar, o candidato precisa acessar o portal oficial da Rede SARAH e preencher o formulário indicado no edital do processo seletivo APS.

Conforme apresentado pelo edital, será feita a cobrança de taxa para confirmação da inscrição, no valor de R$ 60,00. Esse valor deve ser pago dentro do prazo estipulado para garantir a participação.

Etapas



Os candidatos participantes serão avaliados por meio de três etapas principais, todas de caráter eliminatório e/ou classificatório. A estrutura envolve prova objetiva, prova discursiva e a fase de treinamento, que funciona como uma etapa prática da avaliação.

Câmara Municipal de Independência (110 vagas)

O concurso da Câmara de Independência preencherá 110 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, com oportunidades específicas para pessoas com deficiência. O edital nº 01/2025 tem cargos de níveis fundamental, médio e superior.

A seleção está sob a responsabilidade da organização e execução do Instituto Seletivo de Desenvolvimento Educacional (Instituto Seletiva).

Os cargos

As vagas destinadas a profissionais de nível fundamental abrangem o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, enquanto as oportunidades de nível médio são para as ocupações de Assessor Administrativo, Assessor de Comunicação, Assistente de Documentação, Assistente de Recepção, Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio, Coordenador de Coleta de Preços e Compras, Coordenador de Fiscalização Contratual e Coordenador de Recursos Humanos.

Já o cargo destinado a profissional de nível superior é o de Controlador Geral. Os salários ofertados variam entre R$ 1.518,00 e R$ 2.500,00 para atuação em jornadas semanais de 30 horas.

A solicitação de participação deve ser realizada até a data prevista de 7 de dezembro de 2025, no site da banca organizadora Instituto Seletivo de Desenvolvimento Educacional (Instituto Seletiva).

O valor cobrado como taxa de participação varia entre R$ 80,00 e R$ 95,00.

Seleção dos inscritos



O concurso público compreenderá uma única etapa, de provas objetivas, com caráter eliminatório e classificatório, que estão previstas para serem aplicadas em 21 de dezembro de 2025.

Elas serão compostas por 40 questões objetivas de múltipla escolha.

Câmara Municipal de Senador Pompeu (16 vagas imediatas)

Saiu o edital do concurso Câmara de Senador Pompeu nº 001/2025, no estado do Ceará, que preencherá 16 vagas imediatas. As oportunidades destinam-se a profissionais com níveis de escolaridade médio e fundamental.

O concurso público está sendo organizado e executado pela empresa RH Mais Informática & Assessoria Administrativa. As contratações serão realizadas em conformidade com as normas contidas no regime jurídico único e na legislação pertinente à matéria.

A Câmara Municipal de Vereadores de Pompeu abre vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar de Serviços Gerais: nível fundamental;

Motorista: nível fundamental;

Vigia: nível fundamental;

Agente Administrativo: nível médio;

Assistente Técnico (PROCON): nível médio;

Encarregado de Dados: nível médio;

Fiscal do Consumidor (PROCON): nível médio;

Ouvidor Público: nível médio.



O salário-base ofertado varia de R$ 1.518,00 a R$ 1.696,48 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.

Inscrições

As inscrições para participar do concurso de Senador Pompeu deverão ser realizadas, a partir das 8h de 11 de novembro até as 23h59 de 19 de novembro de 2025, no site da banca organizadora RH Mais Informática & Assessoria Administrativa.

Os valores cobrados como taxa de participação variam de R$ 100,00 (nível fundamental) a R$ 150,00 (nível médio).

Etapa avaliativa



Os candidatos inscritos no concurso da Câmara de Pompeu serão avaliados por meio da realização de provas objetivas, fase de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas no dia 21 de dezembro de 2025.

Elas terão, em sua composição, 40 questões objetivas distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Disciplina Específica da Área e História do Município de Senador Pompeu.

Marinha (520 vagas para todo Brasil)

A Marinha está com inscrições abertas e promete atrair candidatos de diversas áreas que desejam integrar as fileiras da Força Naval. Ao todo, são oferecidas 520 vagas distribuídas em todo o Brasil, voltadas a profissionais com nível superior completo.

O recrutamento faz parte do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2), promovido pelos Distritos Navais da Marinha do Brasil (MB). Os aprovados poderão atuar por até oito anos, conforme a necessidade da instituição.

A oportunidade é voltada para Oficial Temporário com atuação em diferentes segmentos, segundo a área de formação, com remuneração inicial que ultrapassa R$ 9 mil.

Vagas

As oportunidades contemplam uma ampla variedade de áreas, incluindo Administração, Direito, Psicologia, Pedagogia, Comunicação Social, Letras, História, Geografia, Matemática, Serviço Social e Ciências Contábeis.

Também há vagas para a saúde, como Médico, Dentista, Farmacêutico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Terapeuta Ocupacional. Além disso, o processo seletivo da Marinha oferece chances para Engenheiro (especialidades) e Arquiteto.

Distribuição das oportunidades



A distribuição das vagas da Marinha para o SMV ocorre entre os nove Distritos Navais do país. Essa abrangência permite que candidatos de todas as regiões brasileiras possam participar da seleção sem precisar se deslocar longas distâncias. Veja como ficou:

296 vagas para o 1º Distrito Naval (RJ, ES, MG);

18 vagas para o 2º Distrito Naval (BA e SE);

37 vagas para o 3º Distrito Naval (CE, RN, PB, PE, AL);

25 vagas para o 4º Distrito Naval (AP, PA, MA, PI);

15 vagas para o 5º Distrito Naval (RS e SC);



17 vagas para o 6º Distrito Naval (MT e MS);



32 vagas para o 7º Distrito Naval (TO, GO e DF);

56 vagas para o 8º Distrito Naval (SP e PR);



24 vagas para o 9º Distrito Naval (RR, AC, AM e RO)

Para participar, é necessário ser brasileiro nato, possuir mais de 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, além de apresentar diploma de nível superior na área de atuação e estar registrado no respectivo Conselho de Classe profissional.

Sobre a carreira



Após a aprovação nas etapas do seletivo, o candidato será incorporado como Guarda-Marinha e, após um período de até seis meses, poderá alcançar a promoção para Segundo-Tenente, desde que cumpra todos os requisitos estabelecidos pela Marinha do Brasil.

Além do salário inicial competitivo, os Oficiais RM2 têm direito a diversos benefícios, como assistência médica e odontológica, acompanhamento psicológico, apoio social e religioso, além de oportunidades de aperfeiçoamento profissional.

O serviço temporário na Marinha permite ao profissional permanecer por até oito anos, conforme a necessidade administrativa e o desempenho do militar. Embora não crie vínculo permanente, o período possibilita o alcance do posto de Capitão-Tenente.

Durante esse tempo de atuação, o militar tem a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança, disciplina e trabalho em equipe, participando de missões e projetos de grande relevância para a segurança e o desenvolvimento do país.

Sobre a carreira



Após a aprovação nas etapas do seletivo, o candidato será incorporado como Guarda-Marinha e, após um período de até seis meses, poderá alcançar a promoção para Segundo-Tenente, desde que cumpra todos os requisitos estabelecidos pela Marinha do Brasil.

Além do salário inicial competitivo, os Oficiais RM2 têm direito a diversos benefícios, como assistência médica e odontológica, acompanhamento psicológico, apoio social e religioso, além de oportunidades de aperfeiçoamento profissional.

O serviço temporário na Marinha permite ao profissional permanecer por até oito anos, conforme a necessidade administrativa e o desempenho do militar. Embora não crie vínculo permanente, o período possibilita o alcance do posto de Capitão-Tenente.

Durante esse tempo de atuação, o militar tem a oportunidade de desenvolver habilidades de liderança, disciplina e trabalho em equipe, participando de missões e projetos de grande relevância para a segurança e o desenvolvimento do país.

Para concluir o processo, se direcione ao DN que abrange o seu estado de interesse e leia o edital na íntegra para verificar as exigências dessa etapa.

AO VIVO: Resultados do Concurso Público Nacional Unificado

Mais notícias de Economia