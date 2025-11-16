Matheus Bahia se declara ao Ceará e exalta tabu em clássicos: "Tem um gostinho a mais"

O lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nessa sexta-feira, 14. Na oportunidade, o camisa 79 se declarou ao time alvinegro e afirmou que o Vovô é um clube que ele "aprendeu a amar".

"Eu me sinto muito importante no grupo. Me sinto uma peça que realmente soma. Minha família se adaptou muito bem aqui. Quando surgiu a oportunidade de poder voltar, minha esposa ficou muito feliz. Acredito que também a gravidez da minha esposa, né? É um filho, então é uma grande responsabilidade. A gente precisa trabalhar mais porque a gente sabe que tem que se dedicar, dar a vida pela família. Acho que é o somatório de tudo. É um clube que eu aprendi a amar, a respeitar muito. Enquanto estiver aqui, nunca vou deixar de correr, porque sei o que represento dentro do clube e o que represento para o torcedor", disse.