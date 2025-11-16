Matheus Bahia se declara ao Ceará e exalta tabu em clássicos: "Tem um gostinho a mais"Jogador de 26 anos vive segunda temporada pelo clube alvinegro. Ao todo, ele soma 89 jogos e 11 assistências
O lateral-esquerdo Matheus Bahia, do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nessa sexta-feira, 14. Na oportunidade, o camisa 79 se declarou ao time alvinegro e afirmou que o Vovô é um clube que ele "aprendeu a amar".
"Eu me sinto muito importante no grupo. Me sinto uma peça que realmente soma. Minha família se adaptou muito bem aqui. Quando surgiu a oportunidade de poder voltar, minha esposa ficou muito feliz. Acredito que também a gravidez da minha esposa, né? É um filho, então é uma grande responsabilidade. A gente precisa trabalhar mais porque a gente sabe que tem que se dedicar, dar a vida pela família. Acho que é o somatório de tudo. É um clube que eu aprendi a amar, a respeitar muito. Enquanto estiver aqui, nunca vou deixar de correr, porque sei o que represento dentro do clube e o que represento para o torcedor", disse.
Na sequência, o jogador de 26 anos comentou acerca dos duelos contra o rival Fortaleza e afirmou que o Clássico-Rei "tem um gostinho a mais". Em dois anos no futebol cearense, Matheus disputou nove clássicos, somando quatro vitórias e cinco empates.
"Para mim, o Clássico-Rei é sempre um jogo bem diferente. A gente tem jogos grandes: Palmeiras, Flamengo, que graças a Deus também consegui crescer em grandes jogos, mas o Clássico Rei tem um gostinho a mais, né? É o momento que você veste a camisa do torcedor. Eu tinha esse tabu também de não perder clássicos, então não queria perder esse Clássico-Rei a nenhum custo. Queria fechar os dois anos aqui no clube sem perder clássicos", afirmou.