TRE-CE tem placar de 3 a 2 para cassar prefeito de Iguatu e presidente dará voto decisivoCom placar em 3 a 2 pela perda de mandato e realização de nova eleição, presidente do tribunal pediu vista; ainda não há data para retomada do julgamento
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) retomou nesta terça-feira, 11, julgamento de caso envolvendo o prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), e o vice-prefeito do município Francisco das Frutas (PSDB). Ação pode gerar a cassação do diploma da chapa, perda dos mandatos e realização de novas eleições no município.
O placar de momento é de em 3 a 2 a favor cassação e da realização de novas eleições no município. O julgamento do caso foi suspenso após novo pedido de vista (mais tempo para análise) feito pela presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva.
No último dia 24, o julgamento havia sido suspenso após o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite pedir vista do processo, alegando ter sido convocado um dia antes e destacando a complexidade do caso. Em voto no último dia 3, ele se declarou suspeito, diante da impossibilidade de atuação por comprometimento de imparcialidade.
O relator do caso, desembargador eleitoral Wilker Macêdo Lima, havia votado anteriormente pela cassação dos diplomas e pela realização de novas eleições. Além disso, aplicou uma multa de R$ 30 mil ao prefeito e ao vice e os declarou inelegíveis por oito anos a partir da data do pleito.
Placar acirrado
O julgamento foi retomado nesta terça-feira, tendo dois desembargadores votado com o relator e dois discordando da relatoria, o que deixou em 3 a 2 pela punição aos envolvidos. O voto final, da presidente Maria Iraneide Moura Silva, no entanto foi adiado.
"Muito embora todos os votos aqui já foram exaustivamente expostos, estudados, eu não vou pagar essa conta hoje. Vou pedir vista". Ainda não há data para a retomada do julgamento.
Empate favorece réus
Como a votação está acirrada, o voto da presidente tornou-se decisivo para a determinação do futuro da prefeitura iguatuense. Caso Maria Iraneide também vote por negar provimento ao recurso interposto, o placar ficaria empatado e, nesse caso, o empate favorece o recorrido, mantendo a decisão de não cassação dos envolvidos.
O posicionamento no TRE-CE ocorreu após o juiz de 1ª instância, Carlos Eduardo Carvalho Arrais, da 13ª Zona Eleitoral, ter voltado atrás e revertido a própria decisão que cassava os gestores. Após a análise de embargos de declaração, o juiz da primeira instância restabeleceu a legitimidade dos diplomas do prefeito e vice-prefeito de Iguatu.
A partir da nova decisão de manter os diplomas, foi apresentado um recurso a Corte Estadual para análise do caso. O plenário do TRE-CE iniciou a análise de recurso contra decisão que, em sede de embargos de declaração, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) contra os gestores.
Sessão movimentada
O relator já havia votado pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, com a consequente cassação dos diplomas de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, e com aplicação de multa de R$ 30 mil, e declarar as inelegibilidades dos réus pelo prazo de oito anos subsequentes ao pleito de 2024, com a realização de novas eleições diretas no Município.
O julgamento foi retomado com o voto do desembargador Durval Aires Filho, que substituiu Emanuel Leite Albuquerque. Em um longo voto, ele acompanhou integralmente o voto do relator. Durval afirmou que as provas afastam por completo a tese da defesa de "ato isolado" ou de "iniciativa pessoal" da advogada Márcia Rúbia.
"Trata-se, ao contrário, de esquema organizado, reiterado e funcionalmente estruturado, cujos elos financeiros operacionais se entrelaçam em dinâmica única, sustentar a candidatura majoritária mediantes revelados processos de ocultação, adoção e prática de meios ilícitos", afirmou.
Ele argumentou que o corpo probatório "permite concluir de forma cristalina pela existência de uma estrutura paralela de arrecadação, repasse e emprego de recursos financeiros".
Na sequência, o desembargador Daniel Carvalho Carneiro também votou com o relator. Ele lembrou que o material contido nas câmeras de segurança investigadas mostrou grande fluxo de pessoas trabalhando em pleno domingo no escritório da advogada envolvida.
Divergência
O primeiro voto divergente foi do desembargador Luciano Nunes Maia Freire, que ponderou que a Justiça Eleitoral deve interferir no processo eleitoral "apenas quando houver fatos graves, devidamente comprovados, e que esses fatos possam vir a macular a integridade do pleito, possa afetar a soberania popular".
Freire pregou "intervenção minimalista no resultados das urnas", que deve pautar-se pela "autocontenção em absoluto prestígio à soberania popular". O desembargador alegou que não pode haver nenhuma dúvida do abuso de poder e, havendo, esse abuso tem que ser apto a comprometer a paridade de oportunidades do pleito eleitoral.
"É isso que falta nos autos deste processo: comprovação, sem qualquer dúvida razoável, da prática de abuso de poder econômico e político, notadamente a imputação de que se trata de interferência de facção criminosa em prol da candidatura do Sr. Roberto Filho e do vice", argumentou, chamando o conjunto probatório processual de "colcha de retalhos".
"Precisamos tratar da cassação de mandato, que é a morte política do eleito, com a devida seriedade, com a devida responsabilidade. Quem deve combater facção criminosa é o sistema de segurança pública. A Justiça Eleitoral precisa zelar pela integridade do pleito. É um discurso muito sedutor, juiz combatendo facção criminosa, mas não é aplicável no caso concreto", defendeu.
Luciano questionou ainda a atuação de delegado de Polícia Civil, que foi o condutor inicial do inquérito policial. Segundo ele, a atuação foi "totalmente direcionada para prejudicar a candidatura do investigado", o que comprometeu, no seu entender, todo o procedimento investigatório e, por extensão, todas as provas dele derivadas.
"Assim, me resta votar por negar provimento ao recurso interposto, de modo a julgar pela improcedência da Aije, por ausência de lastro probatório revestido de validade jurídica", concluiu.
Por fim, o desembargador José Maximiliano Machado Cavalcanti iniciou o voto inadmitindo como prova a entrevista da advogada Márcia Rúbia. "Está evidente que há um relacionamento interpessoal entre o então candidato Roberto Filho e a advogada", disse. Ele citou uma transferência de R$ 10 mil durante a campanha e a presença do candidato no escritório da advogada.
José também falou sobre as provas advindas dos depoimentos tomados pelo delegado, que foi afastado pelo juiz, a pedido do Ministério Público, por estar conduzindo a inquisição para o viés eleitoral, no que fora lembrado pelo relator que o delegado retornou a posteriore ao exercício do cargo.
"Esses R$ 10 mil reais foram para coordenar o quê? Venda de tóxico? Campanha?", questionou, afirmando não haver uma resposta concreta. O desembargador não viu substância probatória suficiente de que a transferência de R$ 10 mil da advogada Márcia Rúbia a Tiago (Fumaça) tenha sido "compra de apoio político ou algo relacionado à campanha eleitoral".
O desembargador argumentou: "Este tribunal não julga por aparências, evidências ou suposições. Sobretudo para condenar à uma pena tão severa, e que ainda substitui a vontade popular", afirmou. Admitiu a tese da acusação como verossímil, mas lembrou do princípio jurídico de que, na dúvida, a decisão é pró-réu.
E concluiu: "Nesse sentido, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, mas por fundamento diverso, pois estou desconsiderando a entrevista como prova".
Entenda a ação que pode cassar o prefeito e vice de Iguatu
Em sentença proferida em 28 de julho, o juiz Carlos Eduardo Carvalho Arrais acolheu parcialmente embargos de declaração e dando a eles efeitos infringentes, modificando o teor da decisão anterior. A decisão partiu após análise de embargos de declaração que apresentaram uma entrevista concedida pela advogada Márcia Rúbia Batista Teixeira como um fato novo.
Dessa forma, o juiz alterou a decisão anterior em que ele determinava a cassação dos diplomas e inelegibilidade por oito anos de Roberto e Francisco. Na primeira sentença, outras duas pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal (PF) em inquérito que apura supostos crimes eleitorais e associação criminosa, dentre elas Márcia.
As investigações revelaram suposto uso de um comitê eleitoral paralelo e clandestino, operado pela advogada, que teria intermediado a compra de apoio de um líder de facção criminosa por R$ 10 mil e o pagamento irregular de militantes. A Polícia Federal e a Polícia Civil apuraram se os investigados buscaram "contratar os serviços" da organização criminosa para obter vantagens.
O relatório da PF diz haver "indícios consistentes de despesas não identificadas no Processo de Prestação de Contas da campanha de 2024", o que configuraria a prática de "Caixa Dois". Contudo, na nova sentença, o juiz entendeu que, mesmo ainda havendo "indícios suficientes" de caixa dois ou irregularidades no pagamento de pessoal, tais fatos, por si só, não autorizam automaticamente a cassação dos mandatos.
Arrais também destaca que a transferência de R$ 10 mil realizada para um líder de facção criminosa foi concretizada antes da campanha eleitoral; "momento em que não há provas nos autos quanto à existência de relação" entre a advogada Márcia e Roberto Filho.
Camisetas teriam sido distribuídas ilegalmente
A PF também apontou a aquisição e distribuição de camisas de campanha que não foram devidamente registradas na prestação de contas. Declarações e imagens de câmeras de segurança indicam essa movimentação no escritório de Márcia, com a presença do próprio Roberto Filho em algumas ocasiões.
O juiz, no entanto, reavaliou a premissa de que o local funcionava como "comitê eleitoral paralelo e clandestino" e local de "distribuição indiscriminada de material de campanha", citando as camisas. Segundo ele, Márcia esclareceu que o material era encomendado e pago pelos próprios eleitores à fábrica do irmão dela, e não distribuídas gratuitamente pela campanha.