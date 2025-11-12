Coreaú: TRE-CE afasta acusação de compra de votos contra prefeito

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) e afastou a acusação de abuso de poder econômico e de captação ilícita de sufrágio contra o prefeito eleito de Coreaú, Edézio Sitonio (PSB), da vice e de vereador reeleito / Crédito: Reprodução/TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) negou provimento a um recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) e afastou a acusação de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio contra o prefeito de Coreaú, Edézio Sitonio (PSB), a vice-prefeita Pattrícya Araújo (PSB) e o vereador Antônio Anastácio Teles, também conhecido como Caburé (PDT). Em janeiro deste ano, o MPE encaminhou Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) à Justiça com o pedido de inelegibilidade e cassação dos diplomas do prefeito eleito, da vice-prefeita eleita e do vereador.

Decisão do TRE-CE Em sessão nesta terça-feira, 11, o relator e desembargador eleitoral Wilker Macedo Lima considerou que as provas apresentadas não apresentam participação ou tolerância dos candidatos investigados, indicando que, “embora haja indícios de oferta de vantagens por terceiros, não existe qualquer elemento que impute tal conduta aos investigados”. “O conjunto probatório não revela contato, comando, participação, orientação ou tolerância dos candidatos em relação às tratativas atribuídas a terceiro. Diálogos, listas e valores apreendidos dizem respeito exclusivamente ao terceiro, sem menção, referência ou indicação de vínculo com os investigados. Responsabilização eleitoral jamais pode ser objetiva, sendo indispensável a prova concreta, participação ou anuência, o que não existe no caso”, argumentou. Com isso, o desembargador negou provimento ao recurso do MPE diante da inexistência de provas suficientes da participação, ciência ou anuência das partes investigadas e deu provimento aos recursos dos candidatos majoritários e de Antônio Anastácio.