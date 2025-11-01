Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Câmara realiza audiência pública sobre novo Plano Diretor de Fortaleza

Encontro reúne representantes do poder público e da sociedade civil para debater diretrizes urbanas e possíveis ajustes no projeto que tramita no Legislativo Municipal
Camila Maia/ especial para O POVO
Camila Maia/ especial para O POVO
O projeto do novo Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza inicia discussão na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) com representantes do Município e da sociedade civil nesta segunda-feira, 3, em audiência pública.

A audiência está prevista para as 8 horas, no Auditório Ademar Arruda da CMFor, e será conduzida pelo presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, vereador Benigno Júnior (Republicanos).

Encontro tem o objetivo de apresentar as principais diretrizes do projeto e recolher contribuições da sociedade antes da votação final do texto.

Projeto de Lei Complementar nº 49/2025, de autoria do Poder Executivo, chegou à Casa Legislativa na última quarta-feira, 29, e estabelece novos compromissos para o desenvolvimento de Fortaleza, na área econômica, social, ambiental e no zoneamento urbano.

Nova norma revê diretrizes do plano em vigor há 16 anos, desde 2009, propondo um aumento de 38% nas áreas verdes (macrozonas ambientais), além da expansão de 45 para 87 Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis).

A expectativa é que o texto seja votado antes do recesso parlamentar, no fim de dezembro.

Processo participativo do Plano

A atualização do Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) foi construída em audiências públicas realizadas entre agosto e outubro, mediadas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Metropolitano de Fortaleza (Ipplan).

A minuta do plano também foi foco da Conferência da Cidade, de 24 a 26 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, que reuniu 596 delegados.

Durante o encontro, movimentos sociais articularam mudanças no texto e conseguiram aprovar regras ambientais mais rígidas do que as previstas na versão inicial apresentada pela Prefeitura de Fortaleza.

Entre as alterações, destaca-se a transformação integral da região da Floresta do Aeroporto em Zona de Preservação Ambiental (ZPA), decisão aprovada por maioria dos delegados.

Votação do novo Plano Diretor na CMFor

Novo plano chega à Câmara Municipal de Fortaleza com mudanças definidas por maioria na última Conferência da Cidade, como a inclusão da Floresta do Aeroporto como ZPA. Diretrizes sobre índice básico de construção também geram impasses com executivos da construção civil.

A proposta será analisada pela Comissão Especial do Plano Diretor antes de seguir para votação em plenário. O projeto poderá receber emendas parlamentares e alterações conforme parecer do relator e líder do governo, vereador Bruno Mesquita (PSD).

Integram a comissão os vereadores Benigno Junior (Republicanos), Dr. Luciano Girão (PDT), Emanuel Acrízio (Avante), Irmão Leo (Progressistas), Adriana Gerônimo (PSOL), Bruno Mesquita (PSD), Soldado Noélio (União), Paulo Martins (PDT) e Mari Lacerda (PT).

Na última quinta-feira, 30, os vereadores aprovaram requerimento do colegiado para realização de audiência pública voltada a aprofundar princípios, diretrizes e instrumentos previstos no documento, em diálogo amplo com a sociedade.

A comissão pretende ouvir diferentes setores sobre possíveis ajustes ao texto aprovado na Conferência da Cidade.

