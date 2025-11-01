Câmara realiza audiência pública sobre novo Plano Diretor de Fortaleza

A ideia é apresentar as principais diretrizes do projeto e recolher contribuições da sociedade antes da votação final do texto / Crédito: FÁBIO LIMA

A audiência está prevista para as 8 horas, no Auditório Ademar Arruda da CMFor, e será conduzida pelo presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, vereador Benigno Júnior (Republicanos). Encontro tem o objetivo de apresentar as principais diretrizes do projeto e recolher contribuições da sociedade antes da votação final do texto. Projeto de Lei Complementar nº 49/2025, de autoria do Poder Executivo, chegou à Casa Legislativa na última quarta-feira, 29, e estabelece novos compromissos para o desenvolvimento de Fortaleza, na área econômica, social, ambiental e no zoneamento urbano. Nova norma revê diretrizes do plano em vigor há 16 anos, desde 2009, propondo um aumento de 38% nas áreas verdes (macrozonas ambientais), além da expansão de 45 para 87 Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis).

A minuta do plano também foi foco da Conferência da Cidade, de 24 a 26 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, que reuniu 596 delegados. Durante o encontro, movimentos sociais articularam mudanças no texto e conseguiram aprovar regras ambientais mais rígidas do que as previstas na versão inicial apresentada pela Prefeitura de Fortaleza. Entre as alterações, destaca-se a transformação integral da região da Floresta do Aeroporto em Zona de Preservação Ambiental (ZPA), decisão aprovada por maioria dos delegados.