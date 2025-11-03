Plano Diretor começa a tramitar na CMFor com críticas e protestos

Audiência pública no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza discute sugestões de mudanças na minuta do Plano Diretor apresentada pela Prefeitura de Fortaleza / Crédito: Marcelo Bloc/O Povo

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) deu início nesta segunda-feira, 3, à tramitação do Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza. O processo começou com uma audiência pública e com o anúncio da criação de um grupo técnico para auxiliar na análise das emendas — medida que, segundo a presidência da Casa, deve garantir mais celeridade ao debate. A meta é aprovar o projeto antes do recesso de fim de ano. Grupo técnico e tramitação O presidente da Câmara, vereador Léo Couto (PSB), confirmou que o grupo de trabalho será instituído até a próxima quarta-feira, 5, para atuar junto à Comissão Especial do Plano Diretor. A ideia é apoiar tecnicamente os vereadores na apreciação das emendas que chegarem à Casa.

Benigno destacou que a comissão está aberta a receber sugestões e deve se reunir nesta semana com o relator para abrir vista coletiva do projeto aos demais parlamentares. O presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento (Ipplan) de Fortaleza, Artur Bruno, afirmou que o novo texto é “o mais inovador, democrático e progressista da história da cidade” e lembrou que a revisão estava represada há seis anos. Entre as mudanças mais sensíveis está o zoneamento da área da Floresta do Aeroporto Internacional Pinto Martins, atrás do terminal. O local se tornou foco de disputa após o início, em junho, das obras de um centro logístico cujas licenças foram suspensas em setembro, após denúncias de irregularidades ambientais.

Audiência pública no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza discute sugestões de mudanças na minuta do Plano Diretor apresentada pela Prefeitura de Fortaleza Crédito: Marcelo Bloc/O Povo Casa cheia e críticas O auditório da CMFor ficou lotado. Faixas defendiam o respeito às decisões da Conferência da Cidade e pediam o fim dos superprédios. "Congelar os superprédios para que a cidade não derreta" e "Respeitem a vontade da população! A floresta do aeroporto merece proteção" eram algumas das mensagens. Houve críticas à realização de apenas uma audiência pública e ao horário comercial escolhido. "Com mais de 600 artigos, a discussão ficará prejudicada", disse a vereadora Adriana Gerônimo (Psol).

Também chamou atenção a ausência de parlamentares. Durante as quase cinco horas de sessão, pouco mais de uma dezena de vereadores esteve presente. O relator Bruno Mesquita deixou o plenário no início dos trabalhos, gerando protestos e gritos de “Cadê o relator?”. Equilíbrio e posições Léo Couto e Benigno Júnior defenderam um debate equilibrado, capaz de conciliar interesses ambientais, empresariais e habitacionais. O Plano propõe, entre outros pontos, ampliar em 18% as Zonas de Preservação Ambiental (ZPA), aumentar as áreas de proteção do patrimônio cultural, expandir as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) de 45 para 80 e orientar o crescimento urbano ao longo dos eixos de transporte.