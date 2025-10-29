LOA Fortaleza 2026: aumento na receita, mas investimentos reduzem

Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 chegou nessa terça-feira, 28, à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), indicando as receitas estimadas e as despesas do município para o ano que vem. O documento foi enviado pelo prefeito Evandro Leitão (PT) para análise das comissões na Casa. Este é o primeiro orçamento elaborado pela gestão do petista, já que, no ano anterior, os valores foram propostos pela administração do então prefeito José Sarto (PDT). Após distribuição para as comissões da CMFor, a proposta da Lei Orçamentária Anual de 2026 seguirá para debates, análise, apresentação de emendas e votação em plenário.

O demonstrativo da despesa por função, por exemplo, indica que as áreas com maiores valores são saúde, educação, administração, previdência social e encargos especiais. Em relação à saúde, educação e previdência, foi registrado um aumento comparado aos números de 2024. Saúde : R$ 4.304.305.257

: R$ 4.304.305.257 Educação : R$ 3.914.705.873

: R$ 3.914.705.873 Administração : R$ 1.654.363.747

: R$ 1.654.363.747 Previdência Social : R$ 1.579.092.299

: R$ 1.579.092.299 Encargos Especiais: R$ 1.144.707.945

O documento também mostra que, para 2026, as despesas correntes totalizam R$ 14.521.613.245, as despesas de capital, R$ 1.377.646.794, e a reserva de contingência, R$ 92.158.196. Queda nos investimentos Já em relação às despesas de capital, o valor para investimentos registrou uma diminuição se comparado com a LOA do ano passado. Em 2024, o número foi de R$ 1.294.347.456, enquanto na proposta de 2026 o orçamento é de R$ 904.871.440, uma diminuição de R$ 389 milhões, cerca de 30%.

O número estimado para o próximo ano fica abaixo dos valores dos últimos três anos. O POVO tentou contato com a Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) desde a tarde da terça-feira, 28. O contato foi feito por meio de aplicativo de mensagem da comunicação da pasta. Não houve retorno até a publicação. A matéria será atualizada após retorno. Histórico de investimentos 2022: R$ 780.401.038 (executado)

2023: R$ 1.056.175.503 (executado)

2024: R$ 1.349.229.214 (executado)

2025: R$ 1.294.347.456 (orçamento)

2026: R$ 904.871.440 (orçamento) Plano Plurianual 2026-2029 Na última quarta-feira, 22, a Câmara Municipal aprovou, em primeira discussão, o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, também encaminhado pela Prefeitura de Fortaleza. Diferente da LOA, que indica detalhes de valores de receita e despesas estimados para o ano seguinte, o PPA estabelece metas e objetivos a médio prazo e apresenta números para os próximos quatro anos.

O documento prevê um orçamento de R$ 70,5 bilhões, um aumento de mais de R$ 20 bilhões se comparado com o plano anterior de 2022-2025, com R$ 42,5 bilhões. O plano estabelece metas, indicadores e limites orçamentários para as ações do município nos próximos quatro anos, indicando as áreas prioritárias e como os valores serão aplicados. A saúde, com investimento de R$ 19 bilhões previsto, e a educação, com R$ 18,4 bilhões, são as áreas com maior recurso previsto. De acordo com a Câmara Municipal de Fortaleza, o projeto foi aprovado com emendas, apresentadas pelos vereadores Aglayson (PT) e Luciano Girão (PDT). O texto irá para segunda votação, em seguida deverá ser submetido à redação final e encaminhado ao Executivo.