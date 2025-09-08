Roberto Cláudio vê 'medo do governo' em ações contra Ciro Gomes

Roberto Cláudio vê "medo do governo" em ações contra Ciro GomesEx-prefeito de Fortaleza acusa governo de criar "factoides absurdos" e de tentar calar adversários e as críticas ao governador Elmano de Freitas
Cotado para disputar o Governo do Estado em 2026 pela oposição, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) saiu em defesa do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que teve pedido de prisão preventiva feito pela advocacia do Senado, após novas críticas à ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT).
Para RC, a base governista cria "factoides absurdos" em relação às falas de Ciro, que, segundo ele, sequer citaram nominalmente Janaína. RC, que fez publicações nas redes sociais perguntando "por que querem calar Ciro Gomes?", afirma que as ações contra o ex-ministro demonstram que o Governo do Estado teria algum nível de medo do ex-ministro.
"Para mim, isso é uma demonstração do receio, do medo do governo, com as críticas que o Ciro tem feito, que nós temos feito, algo que realmente interessa. É um Estado cheio de denúncias de corrupção, principalmente na SOP (Superintendência de Obras Públicas) e na Etice (Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará), mas também em obras intermináveis", disse ao O POVO, nesta segunda-feira, 8, em mais uma edição do café da oposição, evento semanal que reúne membros da oposição à gestão petista.
Para RC o governo tenta calar adversários e, assim, as críticas ao governador Elmano. "O medo sobre as críticas que são feitas, sobre a covardia e a frouxidão do governador no combate à criminalidade, a promessa - que foi um fraude - de entregar um 'Ceará 3x mais forte', que hoje tem na economia e uma área social muito mais fragilizada. Na verdade, é medo disso, medo da crítica sobre a fragilidade e a incompetência do Elmano em governar o Ceará", argumentou.
Elmano sobe o tom
A declaração de RC ocorre após o governador Elmano de Freitas (PT) subir o tom contra opositores no Estado. Durante evento do Partido dos Trabalhadores (PT), no último sábado, 6, o petista afirmou que a oposição "quanto mais ataca, menor fica".
Sem citar o nome de Roberto Cláudio, Elmano afirmou que o bloco de oposição ataca sua gestão, mas silencia sobre problemáticas nas gestões passadas, em Fortaleza.
"Eles falam em disputar o Estado. São cheios de critica para o Estado, mas faltava comida para paciente no IJF (Instituto Dr. José Frota), e não falam nada. A Prefeitura de Fortaleza, antes do Evandro (Leitão), entregou documento falso de casa para a população e eles não dizem nada. Mas o governo que vai fazer escola integral, que amplia leitos, eles ficam procurando defeito".
Com informações do repórter Guilherme Gonsalves
