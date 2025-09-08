Roberto Cláudio vê 'medo do governo' em ações contra Ciro Gomes

Elmano de Freitas (PT) e Roberto Cláudio (sem partido) / Crédito: Júlio Caesar e Fernanda Barros

Cotado para disputar o Governo do Estado em 2026 pela oposição, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) saiu em defesa do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que teve pedido de prisão preventiva feito pela advocacia do Senado, após novas críticas à ex-senadora e atual prefeita de Crateús, Janaína Farias (PT). Para RC, a base governista cria "factoides absurdos" em relação às falas de Ciro, que, segundo ele, sequer citaram nominalmente Janaína. RC, que fez publicações nas redes sociais perguntando "por que querem calar Ciro Gomes?", afirma que as ações contra o ex-ministro demonstram que o Governo do Estado teria algum nível de medo do ex-ministro.