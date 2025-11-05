Eusébio: vereador denuncia proibição de fiscalização por Acilon

O deputado estadual Carmelo Neto (PL), o vereador Gabriel França (União) e o secretário de Educação e ex-prefeito Acilon Gonçalves (PSB), envolvidos no caso do ginásio de Eusébio. / Crédito: Reprodução/ Assessoria do Secretário de Educação de Eusébio

Durante a última sessão legislativa na Câmara Municipal de Eusébio, na segunda-feira, 4, o vereador Gabriel França (União) — único parlamentar de oposição na Casa — denunciou ter sido impedido de realizar uma fiscalização em um ginásio do município, localizado a cerca de 22 quilômetros de Fortaleza. A vistoria aconteceu no dia 25 de outubro, um sábado, em parceria com o deputado estadual licenciado Carmelo Neto (PL). A ação foi motivada pelo desabamento do teto do Ginásio Poliesportivo Joaquim Gregório dos Santos, situado no Centro da cidade.

“Depois de muitas reclamações, o secretário autorizou o funcionário a liberar a nossa fiscalização. E aí chega o deputado Carmelo Neto tentando adentrar também no equipamento e, mais uma vez, os funcionários, com o apoio da Guarda Municipal, seguindo as ordens do mandatário da pasta, estavam proibindo a fiscalização do deputado estadual", conta. Em suas redes sociais, Gabriel divulgou vídeo que mostra o embate com funcionários. Vereador Gabriel publica vídeo mostrando embate com funcionários que tentaram impedir a ficalização. Carmelo comentou na postagem. Crédito: Reprodução/ Instagram @gabrielfrancs_

O que diz Acilon O ex-prefeito do município e atual secretário de Educação, Acilon Gonçalves, chegou ao local quase ao mesmo tempo que o vereador. Ao O POVO, a assessoria do secretário afirmou que ele apenas pediu ao parlamentar para esperar alguns instantes, por precaução, já que ainda não sabia se havia risco de novos desabamentos. “O secretário apenas pediu que o parlamentar aguardasse alguns instantes, para que pudesse verificar as condições do espaço e avaliar se havia segurança para a entrada de pessoas. Acilon afirmou que logo deixaria o vereador entrar, prezando pela segurança dele, pois ainda não se sabia se havia risco de novos desabamentos”, informou a assessoria. Acilon também se disse surpreso com as acusações, pois, segundo ele, tanto Gabriel quanto Carmelo conversaram de forma respeitosa e amigável após a liberação da entrada.