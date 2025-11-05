Eusébio: vereador denuncia proibição de fiscalização por Acilon, que alega questão de "segurança"O vereador Gabriel França e o deputado Carmelo Neto sinalizaram impedimento de fiscalizar ginásio após desabamento de parte do teto; secretário Acilon Gonçalves negou e disse que apenas pediu que vereador aguardasse um instante
Durante a última sessão legislativa na Câmara Municipal de Eusébio, na segunda-feira, 4, o vereador Gabriel França (União) — único parlamentar de oposição na Casa — denunciou ter sido impedido de realizar uma fiscalização em um ginásio do município, localizado a cerca de 22 quilômetros de Fortaleza.
A vistoria aconteceu no dia 25 de outubro, um sábado, em parceria com o deputado estadual licenciado Carmelo Neto (PL). A ação foi motivada pelo desabamento do teto do Ginásio Poliesportivo Joaquim Gregório dos Santos, situado no Centro da cidade.
Gabriel afirmou ter recebido a denúncia do desabamento ainda no dia e relatou que entrou em contato com o deputado Carmelo para realizar a fiscalização. O vereador chegou ao ginásio antes do deputado, mas afirmou ter sido impedido de entrar, num primeiro momento, por funcionários que disseram não ter as chaves do portão.
“Tentei adentrar na área interna do equipamento e, de primeira, os servidores da Educação que estavam lá disseram que não tinham a chave e que estavam aguardando. Quando chegou o secretário de Educação, o ex-prefeito Acilon Gonçalves (PSB), eu entrei junto com ele. A partir de um determinado momento, ele disse que eu não iria entrar”, afirmou Gabriel.
O vereador relatou ainda que um dos funcionários tentou fechar a porta, impedindo a entrada. Gabriel disse que houve um princípio de conflito até que Acilon autorizou o acesso.
“Depois de muitas reclamações, o secretário autorizou o funcionário a liberar a nossa fiscalização. E aí chega o deputado Carmelo Neto tentando adentrar também no equipamento e, mais uma vez, os funcionários, com o apoio da Guarda Municipal, seguindo as ordens do mandatário da pasta, estavam proibindo a fiscalização do deputado estadual", conta.
Em suas redes sociais, Gabriel divulgou vídeo que mostra o embate com funcionários.
O que diz Acilon
O ex-prefeito do município e atual secretário de Educação, Acilon Gonçalves, chegou ao local quase ao mesmo tempo que o vereador. Ao O POVO, a assessoria do secretário afirmou que ele apenas pediu ao parlamentar para esperar alguns instantes, por precaução, já que ainda não sabia se havia risco de novos desabamentos.
“O secretário apenas pediu que o parlamentar aguardasse alguns instantes, para que pudesse verificar as condições do espaço e avaliar se havia segurança para a entrada de pessoas. Acilon afirmou que logo deixaria o vereador entrar, prezando pela segurança dele, pois ainda não se sabia se havia risco de novos desabamentos”, informou a assessoria.
Acilon também se disse surpreso com as acusações, pois, segundo ele, tanto Gabriel quanto Carmelo conversaram de forma respeitosa e amigável após a liberação da entrada.
O secretário acrescentou que, naquele momento, ainda não havia nenhum órgão técnico no local para avaliar a estrutura. Com a chegada do deputado estadual, foi realizada a primeira vistoria, já que Carmelo estava acompanhado de um bombeiro.
Carmelo Neto
O deputado Carmelo Neto afirmou que quem tentou impedir sua entrada, fisicamente, foram os funcionários que estavam na portaria do ginásio e que, ao chegar, Gabriel já se encontrava dentro do local, ao lado de Acilon.
“O secretário já estava dentro do local, e o vereador Gabriel também estava lá. Quem tentou me barrar, fisicamente, foram os funcionários que estavam na entrada. Esse tipo de ordem costuma vir da gestão — às vezes de um secretário, ou do próprio prefeito”, disse Carmelo.
Política
Carmelo Neto (PL) e Gabriel França (União Brasil) são do mesmo grupo político. O vereador chegou a propor um título de cidadão eusebiense para o deputado, mas a medida foi negada pelos outros vereadores do município.
Acilon Gonsalves, atualmente no PSB, foi filiado ao PL - partido de Carmelo - por anos e chegou a presidir o partido no Ceará; mantendo proximidade com a base governista em gestões recentes. Entretanto, ele deixou a sigla após migração em massa de políticos bolsonaristas, o que provocou estremecimentos e conflitos internos pelo controle dos rumos do PL no Estado.
