Vereadores de Eusébio negam título de cidadão a Carmelo Neto por 9 votos a 1Gabriel França, autor do projeto de decreto e único vereador da oposição da Casa Legislativa, disse lamentar a ausência de independência de voto pelos vereadores que se permitem influenciar por siglas partidárias
A Câmara Municipal de Eusébio, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), votou e não aprovou um decreto que previa a concessão do Título de Cidadão Eusebiense ao deputado estadual e ainda presidente do Partido Liberal (PL) no Ceará, Carmelo Neto. Foram nove votos contrários e um único a favor. O voto em favor foi do autor do projeto, o vereador Gabriel França (União), em sessão nesta segunda-feira, 1º.
Gabriel, único vereador da oposição da Casa Legislativa, deu entrada no projeto de decreto na Câmara em 21 de agosto. Como justificativa, o parlamentar destaca a trajetória política de Carmelo Neto, que iniciou a carreira na vida pública muito jovem, aos 13 anos de idade, quando integrou movimentos que lideravam pedidos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), destacou Gabriel.
Autor lamenta
Em resposta, o vereador Gabriel afirmou no Plenário da Casa que lamenta a ausência de independência de voto pelos vereadores que se permitem influenciar por siglas partidárias, e também que os vereadores que se comprometeram a votar a favor, tenham, em sessão, negado.
O vereador ressalta, ainda, que nas eleições de 2022, Carmelo foi eleito deputado com o maior número de votos e ficou entre os mais votados no município de Eusébio. "Sua atuação parlamentar é marcada pela fiscalização dos equipamentos públicos, e pela defesa das pautas conservadoras, sempre se posicionando contra o aumento de impostos e a favor da desburocratização dos serviços públicos", justifica no texto.
Carmelo cumpre agenda no Rota 22
O deputado está licenciado do seu mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para o cumprimento de agenda no programa Rota 22, do PL. Em setembro, o parlamentar passará o comando da presidência estadual do partido para o deputado federal André Fernandes (PL), após o fim do evento que visita os municípios cearenses.
Em seu lugar, o deputado estadual suplente, David Vasconcelos (PL), conhecido como David Pró-armas, de Sobral, assumiu a vaga e cumpre mandato durante os 120 dias de afastamento de Carmelo Neto.
Com informações de Bianca Mota/Especial para O POVO
