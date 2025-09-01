Vereadores de Eusébio negam título de cidadão a Carmelo Neto

Carmelo Neto / Crédito: Samuel Setubal

A Câmara Municipal de Eusébio, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), votou e não aprovou um decreto que previa a concessão do Título de Cidadão Eusebiense ao deputado estadual e ainda presidente do Partido Liberal (PL) no Ceará, Carmelo Neto. Foram nove votos contrários e um único a favor. O voto em favor foi do autor do projeto, o vereador Gabriel França (União), em sessão nesta segunda-feira, 1º.

Gabriel, único vereador da oposição da Casa Legislativa, deu entrada no projeto de decreto na Câmara em 21 de agosto. Como justificativa, o parlamentar destaca a trajetória política de Carmelo Neto, que iniciou a carreira na vida pública muito jovem, aos 13 anos de idade, quando integrou movimentos que lideravam pedidos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), destacou Gabriel.

Deputado Carmelo Neto tem título de cidadão eusebiense negado Crédito: Bianca Mota/Especial para O POVO Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Autor lamenta

Em resposta, o vereador Gabriel afirmou no Plenário da Casa que lamenta a ausência de independência de voto pelos vereadores que se permitem influenciar por siglas partidárias, e também que os vereadores que se comprometeram a votar a favor, tenham, em sessão, negado. O vereador ressalta, ainda, que nas eleições de 2022, Carmelo foi eleito deputado com o maior número de votos e ficou entre os mais votados no município de Eusébio. "Sua atuação parlamentar é marcada pela fiscalização dos equipamentos públicos, e pela defesa das pautas conservadoras, sempre se posicionando contra o aumento de impostos e a favor da desburocratização dos serviços públicos", justifica no texto. Carmelo cumpre agenda no Rota 22 O deputado está licenciado do seu mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para o cumprimento de agenda no programa Rota 22, do PL. Em setembro, o parlamentar passará o comando da presidência estadual do partido para o deputado federal André Fernandes (PL), após o fim do evento que visita os municípios cearenses.