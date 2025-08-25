Deputado Carmelo Neto pode receber título de cidadão eusebiense

Deputado Carmelo Neto pode receber título de cidadão eusebienseIniciativa partiu do vereador Gabriel França (União Brasil), único parlamentar de oposição na Câmara do Eusébio, e reforça especulações sobre alianças para 2026
Um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão eusebiense ao ex-vereador de Fortaleza e atual deputado estadual Carmelo Neto (PL) foi protocolado na Câmara Municipal de Eusébio (CME).
A iniciativa é do vereador Gabriel França (União Brasil), único parlamentar de oposição do município e entrou na pauta de votação desta segunda-feira, 25. Caso seja aprovado, Carmelo passará a integrar a lista de personalidades que já receberam a honraria como forma de reconhecimento por serviços prestados ou vínculos com o município.
Natural de Fortaleza, Carmelo Neto foi eleito deputado estadual em 2022, aos 24 anos, com mais de 118 mil votos, tornando-se um dos mais jovens parlamentares da Assembleia Legislativa (Alece). No Eusébio, obteve 1.574 votos, ficando entre os parlamentares mais votados do município.
O título de cidadão é tradicionalmente concedido a pessoas que, mesmo não nascendo no Eusébio, tenham contribuído para sua história, desenvolvimento ou representação política. No caso de Carmelo Neto, aliados afirmam que a homenagem reconhece a proximidade que o deputado mantém com a população e com lideranças locais.
O vereador Gabriel França justificou a proposta e afirmou que o deputado "contribuiu" para o município.
"O Carmelo é um jovem que apresenta características parecidas com as nossas de trabalho. No caso do Eusébio, ele participou de fiscalizações que cobraram do Governo do Estado e trouxeram resultado. Como a fiscalização que fez no SAMU, quando recebemos ambulâncias do Governo que permaneceram paradas por longo período", disse Gabriel, ressaltando a votação obtida pelo aliado no município.
"Se torna mais do que merecido esse título de cidadão eusebiense", complementou.
Repercussão política
Nos bastidores, o gesto é interpretado como movimento estratégico. Carmelo Neto é considerado um dos nomes em ascensão na política cearense e mantém diálogo com diferentes grupos políticos no Eusébio.
A autoria de Gabriel França reforçou especulações de que ele poderá ser o principal candidato a deputado estadual apoiado por Carmelo Neto em 2026. Questionado, Gabriel afirmou que a decisão ainda não está tomada. "Estamos analisando junto ao partido e aos nossos apoiadores. A decisão ficará para 2026".
Reações
A divulgação da proposta em portais locais gerou reações diversas. Um morador criticou: "Título de cidadão é para quem tem história e serviços prestados. Como filho natural do Eusébio, com 39 anos, nunca soube de nada que este rapaz tenha feito por nossa cidade". Outro comentário questionou a relevância do projeto: "Acho que vocês deveriam apresentar projetos para beneficiar a população, não para homenagear alguém que nem influi nem contribui".
Apesar das críticas, houve manifestações favoráveis: "Não tem descanso. Faz jus ao salário que ganha", disse uma moradora. "Ótima escolha!", escreveu outra. O projeto segue agora para análise das comissões da Câmara e, em seguida, será votado em plenário. Se aprovado, seguirá para promulgação no Legislativo municipal.
