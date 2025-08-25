Deputado Carmelo Neto pode receber título de cidadão eusebiense

A homenagem a Carmelo Neto, proposta por Gabriel França, divide opiniões entre moradores do Eusébio. / Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielfrancs_

Um projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão eusebiense ao ex-vereador de Fortaleza e atual deputado estadual Carmelo Neto (PL) foi protocolado na Câmara Municipal de Eusébio (CME).

A iniciativa é do vereador Gabriel França (União Brasil), único parlamentar de oposição do município e entrou na pauta de votação desta segunda-feira, 25. Caso seja aprovado, Carmelo passará a integrar a lista de personalidades que já receberam a honraria como forma de reconhecimento por serviços prestados ou vínculos com o município.



"O Carmelo é um jovem que apresenta características parecidas com as nossas de trabalho. No caso do Eusébio, ele participou de fiscalizações que cobraram do Governo do Estado e trouxeram resultado. Como a fiscalização que fez no SAMU, quando recebemos ambulâncias do Governo que permaneceram paradas por longo período", disse Gabriel, ressaltando a votação obtida pelo aliado no município.

"Se torna mais do que merecido esse título de cidadão eusebiense", complementou.

Repercussão política

Nos bastidores, o gesto é interpretado como movimento estratégico. Carmelo Neto é considerado um dos nomes em ascensão na política cearense e mantém diálogo com diferentes grupos políticos no Eusébio.



A autoria de Gabriel França reforçou especulações de que ele poderá ser o principal candidato a deputado estadual apoiado por Carmelo Neto em 2026. Questionado, Gabriel afirmou que a decisão ainda não está tomada. "Estamos analisando junto ao partido e aos nossos apoiadores. A decisão ficará para 2026".

Reações

A divulgação da proposta em portais locais gerou reações diversas. Um morador criticou: "Título de cidadão é para quem tem história e serviços prestados. Como filho natural do Eusébio, com 39 anos, nunca soube de nada que este rapaz tenha feito por nossa cidade". Outro comentário questionou a relevância do projeto: "Acho que vocês deveriam apresentar projetos para beneficiar a população, não para homenagear alguém que nem influi nem contribui".

Apesar das críticas, houve manifestações favoráveis: "Não tem descanso. Faz jus ao salário que ganha", disse uma moradora. "Ótima escolha!", escreveu outra. O projeto segue agora para análise das comissões da Câmara e, em seguida, será votado em plenário. Se aprovado, seguirá para promulgação no Legislativo municipal.