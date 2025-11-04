Quem é quem na CPI do crime organizado? Veja os senadores escalados

Proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a comissão terá 120 dias para investigar o crescimento das facções e milícias no País. A instalação da CPI foi anunciada dois dias após a megaoperação policial que deixou 121 mortos nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado foi instalada nesta terça-feira, 4, com os senadores Sérgio Moro (União-PR), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e dois parlamentares do PT como titulares: Rogério Carvalho (PT-SE) e Fabiano Contarato (PT-ES).

O colegiado contará com 11 integrantes titulares e sete suplentes. Nem governo nem oposição deverá ter larga maioria nas primeiras votações, assim como ocorreu na CPI do INSS.

Representantes do PT

Um dos representantes do PT na CPI, Fabiano Contarato foi delegado de polícia por 27 anos, eleito senador pelo Espírito Santo em 2018, pela Rede Sustentabilidade. Em dezembro de 2021, ele deixou o partido pelo qual venceu o pleito e ingressou no PT. Entre 2022 e 2023, ele foi líder da sigla de Lula no Senado.

Em maio do ano passado, foi único senador do PT que votou a favor da derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no projeto de lei que pôs fim à saidinha de presos. O partido ainda conta com o senador Rogério Carvalho, como titular, e o ex-governador da Bahia, senador Jaques Wagner (PT-BA).