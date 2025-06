Mudança de rota no PL: deputada conta bastidores da troca de Carmelo por André Fernandes

A deputada estadual Dra. Silvana (PL), que tirou licença médica nesta terça-feira, 24, comentou o processo interno que deixa o Partido Liberal em vias de trocar o comando no Ceará. Segundo a parlamentar, havia insatisfação com a condução do atual presidente estadual da legenda, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), nas eleições municipais de 2024.

"Existe uma grande insatisfação durante as eleições municipais, estranhamente, dentro do partido. Então os deputados federais, dentre eles o meu marido (deputado federal Dr. Jaziel), que também estava insatisfeito", informou ao O POVO.