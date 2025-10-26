Lula e Trump se reunem na Malásia e indicam início de acordo sobre tarifas

Lula descreveu o encontro como uma discussão "franca e construtiva" sobre a agenda comercial e econômica bilateral / Crédito: Reproduçã de Redes Sociais

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, se encontraram em Kuala Lumpur, na Malásia. A reunião aconteceu por volta das 4h40 (horário de Brasília). Foi o primeiro encontro substancial entre os dois líderes desde setembro e ocorreu no contexto da imposição das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras e sanções contra autoridades brasileiras. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Após o encontro, Lula e Trump concordaram que suas equipes se reuniriam imediatamente para buscar soluções para as tarifas e sanções, conforme confirmou o presidente brasileiro em postagem nas redes sociais. “Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras , postou o presidente Lula. Na primeira parte do encontro, Lula e Trump falaram com os jornalistas por cerca de 10 minutos. Durante as breves declarações à imprensa, Trump manifestou esperança em fazer "bons acordos" e Lula enfatizou que não há motivo para desavenças entre as duas nações.

Trump disse ser uma honra estar com o presidente do Brasil e que provavelmente eles fariam "alguns bons acordos". "Nós vamos discutir [tarifas] um pouco. Nós sabemos que nós nos conhecemos. Nós sabemos o que cada um quer", disse Trump. Perguntado sobre Jair Bolsonaro, o presidente norte-americano disse que "se sente mal" pelo que o ex- passou brasileiro, mas não respondeu se o assunto iria ser discutido no encontro.

Lula, por sua vez, disse que tinha uma pauta extensa para discutir com Trump e que não havia motivos para a desavença entre EUA e Brasil.

"Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos", disse Lula.

Após a reunião, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que a reunião "foi muito positiva" e que os dois países concordaram em negociar o tarifaço imposto ao Brasil.

Segundo Vieira, Trump disse que daria instruções à sua equipe para iniciar um processo de negociação bilateral ainda neste domingo. O resultado mais concreto da reunião, que durou cerca de 45 minutos, foi o acordo mútuo para iniciar negociações imediatas sobre questões comerciais e sanções. Os presidentes acertaram que as suas equipes "vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras".