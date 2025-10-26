Vieira: 'Lula se prontificou a Trump a ser interlocutor com Venezuela'

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou, neste domingo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se prontificou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a atuar como um interlocutor entre ele e o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Na reunião com Trump na Malásia, o líder americano disse que a relação com o Brasil é importante.

"O presidente Lula levantou o tema e disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente, é uma região de paz e ele se prontificou a ser um contato, um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para se buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países. O Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento", afirmou Vieira.